Vikingské ženy - nevyřčený příběh na Viasat History

Vikingské ženy - nevyřčený příběh

05.03.2025 17:11

DNES!

V březnu bude mít na Viasat History premiéru dokument Vikingské ženy - nevyřčený příběh, který bude ozvláštněn ilustrovanými záběry ze světoznámé videohry Assassin's Creed Valhalla. Tento dokument zkoumá role, které ženy ve vikingské době hrály po boku svých vítězných manželů.

Nový nález, ženský hrob na Islandu, naznačuje, že se ženy mohly účastnit nechvalně proslulých vikingských výprav, ale byly stejně krvežíznivými válečnicemi jako muži? Věda vypráví jiný příběh, který tento dokument odhaluje. U příležitosti premiéry jsme pro vás shromáždili několik zajímavých faktů, které jste o vikinských ženách možná nevěděli.

▲ Dokument Vikingské ženy - nevyřčený příběh uvede stanice Viasat History (foto: Viasat World)

1. Měly větší svobodu než ženy ve zbytku Evropy

Vikingské ženy měly podstatně větší svobodu než ženy jinde v té době. Mohly dědit, vlastnit půdu a někdy se dokonce podílet na rozhodování. Podílely se na vedení rodiny, a přestože nebyly rovnoprávné s muži, měly více možností a povinností než ženy jiných národů. Mohly se dokonce rozvést se svým manželem, pokud byly nešťastně provdané. To bylo možné obhájit na místních shromážděních, která rozvod povolila, pokud byl manžel krutý, zanedbávající nebo neschopný. V případě rozluky si ženy mohly ponechat svou půdu.

2. První manželství vikingské ženy bylo domluvené, ale druhého manžela si mohla vybrat sama.

Záznamy ukazují, že vikinské ženy byly dohazovány svými rodinami. Pokud se však rozvedly nebo ovdověly, měly právo najít si druhého manžela samy. To jim dávalo určitou možnost rozhodovat o svém osudu.

Vikingská svatba se skládala z podání ruky a výměny darů. Otec nevěsty daroval ženichovi peníze, zatímco ženich zaplatil nevěstě tím, že její rodině daroval kus majetku.

3. Bylo hanbou ublížit vikingské ženě

Ve vikinské společnosti bylo hanebné způsobit ženě jakoukoli bolest nebo ji týrat. Od mužů se očekávalo, že se o své ženy budou vždy starat. Muž, který své partnerce ublížil, se často stal ostudou a ztratil respekt. Vyskytly se dokonce případy, kdy byl vyobcován z komunity.

4. Vikingské ženy se oblékaly jednoduše, ale ke svému vzhledu byly kritické.

Vikingské ženy obvykle nosily jednoduché, dlouhé šaty z vlny nebo lnu a tuniku, která byla sepnuta jednoduchými brožemi. K nim se přidával šátek na hlavu z podobného materiálu. Na svůj vzhled byly velmi pyšné, dokonce si žehlily oděv pomocí nahřátých plochých kamenů nebo skla. Ženy si rády nechávaly narůst dlouhé vlasy a nosily je spletené do copu nebo svázané. Dbaly také na to, aby jejich vlasy byly vždy upravené, a používaly k tomu hřeben z paroží nebo kostí. Stav vlasů byl pro ně natolik důležitý, že není divu, že nejčastějším předmětem, který jim z doby Vikingů zůstal, je hřeben.

5. Mezi Vikingy mohly být i ženy bojovnice

O vikinských bojovnicích, pannách a valkýrách, koluje mnoho legend, ale jejich skutečný základ je těžké prokázat. Dokonce i samotná otázka se objevila až v posledních letech, kdy se před několika lety ukázalo, že nález z 19. století, hrob u švédské Birky plný zbraní a ostatků muže, ve skutečnosti obsahuje kosti ženy. To však neznamená, že zde byla pohřbena bojovnice, mohlo jít o pouhé přemístění ostatků z jiného hrobu nebo o zbraně, které měly jiný význam než ten, že patřily bojovníkovi. Mohlo se také jednat o vojenskou stratégku, protože v hrobě bylo nalezeno také velké množství hracích kostek, které měly ve vikingské kultuře symbolický význam z hlediska vojenské strategie.

Vikingské ženy nosily velké množství šperků, měly na starosti finance domácnosti a vedly hospodářství, zatímco jejich manželé byli pryč a dobývali. Žily rušným životem, který však byl kratší než život mužů kvůli problémům, které se vyskytovaly při porodech. Průměrná délka života vikingské ženy se pohybovala kolem 35 let. A mohla být i mnohem kratší, pokud by se také vydaly do války.

O vikinských ženách toho víme hodně, ale stále je o nich co objevovat, něco z toho odhaluje dokument Vikingské ženy - nevyřčený příběh, který odvysílá Viasat History 8. března ve 20:00.

zdroj: Viasat