Dva britské hudební FTA kanály s letní tematikou

21.05.2025 11:08

DNES!

Provozovatel hudebních a zábavních stanic pod značkou That's TV dnes ráno provedl dočasný rebranding svých dvou programů. Divákům nyní slibuje pestrý hudební program složený z letních hitů.

That's TV Dance, televizní stanice zaměřená na hudební klipy hudebních žánrů jako je dance, disco či pop, se nyní vysílá pod dočasným názvem That's Pride.

Dočasný nový kabátek má také oldies hudební televize That's Oldies, která se nyní vysílá pod novou značkou That's Summer.

▲ That's Dance (That's Pride) - záběr z příjmu stanice

Oba programy se stále vysílají s původními logy, nicméně obsah i programové sloty již reflektují změny.

Kanály That's Pride a That's Summer cílí na televizní diváky, kteří hledají relax a pravou letní atmosféru v podobě pečlivě vybrané hudby. A pro zadavatele reklam je to skvělá příležitost, jak oslovit publikum cílenou letní nabídkou produktů a služeb (například nabídky dovolené, ubytování, trávení volného času). Víceméně jde o stejný princip, který volí vysílatelé před klíčovou sezónou v roce - zimním obdobím a vánočními svátky.

Pop up stanice That's Pride a That's Summer budou v provozu během letního období. Pak se vrátí k původnímu obsahu.

Stanice That's Pride je šířena přes silný evropský paprsek družice Astra 2G a je tedy dostupná s parabolami malých rozměrů i u nás. V případě programu That's Summer je situace složitější. Kanál je šířen z multiplexu v britském paprsku a příjem je možný v některých částech střední Evropy s parabolami jen velkých rozměrů.

Oba programy se vysílají volně ( FTA).

technické parametry - That's Pride:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - That's Summer:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA