ME ve fotbale U21 ve vysílání STVR

21.05.2025 15:48

DNES!

Slovenská televize a rozhlas (STVR) přinese divákům a posluchačům kompletní Mistrovství Eropy ve fotbale hráčů do 21 let UEFA 2025, které se konají od 11. do 28.6.2025 poprvé v historii v jedné zemi - na osmi slovenských stadionech v Bratislavě, Trnavě, Nitře, Dunajské Strede, Žilině, Trenčíně, Košicích a Prešově.

16 reprezentačních výběrů odehraje spolu 31 utkání, které budou fanoušci moci sledovat bezplatně na veřejnoprávních platformách STVR.

STVR přinese divákům všech 31 zápasů šampionátu. V televizním vysílání uvidí diváci každý duel živě nebo ze záznamu. Při souběžných zápasech přinese divákům dva přímé přenosy (na programech :Šport a :Dvojka), třetí odvysílá v premiéře ze záznamu. Všechny sportovní přenosy budou dostupné i na webu stvr.sk a to v nejvyšším možném rozlišení Full HD.

Komentátorský tým ve složení Marcel Merčiak, Ľuboš Hlavena, Michal Jantoška, Tomáš Kotlárik a Peter Zagiba bude přinášet zážitek přímo ze stadiónů a při všech 28 zápasech.

Odborný pohled přinesou bývalí reprezentanti a trenéři - Vratislav Greško, Peter Hlinka, Ladislav Borbély, Ján Kocián, Peter Ďuriš, Robert Paldan, Vladimír Goffa a Michal Hanek. Nebudou chybět ani fotbalová studia, ve kterých diváky budou provádět moderátoři Oľga Konečná, Tomáš Kotlárik a Ľuboš Hlavena. Aktuálné dění přímo ze stadiónů budou divákům přinášet vyslaní reportéři STVR.

Před večerními zápasy ve skupinách se diváci mohou těšit i na Citrónshow Richarda Lintnera, ve které opět přivítá zajímavé hosty.

zdroj: STVR