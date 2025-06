HBO Max od července ve 12 dalších zemích

12.06.2025 07:19

Začátkem července 2025 vstoupí globální streamovací platforma HBO Max, společnosti Warner Bros. Discovery, do celkem 12 nových zemí. SVOD služba tak pokračuje v rozšiřování své dostupnosti a již se přiblížila k 100 zemím, kde bude dostupná.

Od července si mohou HBO Max předplatit zájemci v Albánii, Arménii, na Kypru, v Estonsku, Gruzii, na Islandu, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Lotyšsku, Litvě, na Maltě a v Tádžikistánu.

Zákazníci budou mít přístup k bohaté nabídce titulů HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals a mnoha dalších. Patří sem globální senzace Minecraft film, filmy o Harrym Potterovi, vracející se seriály jako The Last of Us, The White Lotus, The Pitt a Peacemaker a budoucí seriály jako Task a IT: Welcome to Derry - a také ikonické seriály jako Friends (Přátelé) a The Big Bang Theory (Teorie velkého třesku), 90 Day Fiancé od TLC a Gold Rush od Discovery.

Sport na HBO Max bude k dispozici ve vybraných zemích, včetně tenisových Grand Slamů - Australian Open, Roland-Garros, The Championships, Wimbledon a US Open - a také cyklistických Grand Tour - Giro d'Italia, La Vuelta a Espana, Tour de France a Tour de France Femmes - a významných zimních sportovních akcí. Práva se v jednotlivých zemích liší.

HBO Max bude zájemců nabízeno ve dvou variantách:

• Standardní plán - umožňuje předplatitelům streamovat na dvou zařízeních najednou v plném HD rozlišení a až 30 staženími pro offline sledování (platí omezení).

• Prémiový plán - umožňuje předplatitelům streamovat na čtyřech zařízeních najednou v rozlišení 4K UHD a Dolby Atmos (dle dostupnosti) a užívat si až 100 staženími pro offline sledování (platí omezení).

HBO Max se letos již objevila v Austrálii a Turecku. Na konci prvního čtvrtletí si Max (HBO Max) platilo 12,3 milionu klientů, což představuje nárůst o 5,3 milionu oproti předchozímu čtvrtletí.