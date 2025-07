To nejlepší z hudby na Rai 1 častěji

Poklady z televizního archívu diváky zaujaly. V neděli 6. července 2025 přinesla italská veřejnoprávní televize Rai 1 první díl střihového hudebního pořadu Techetechete Top Ten. Další díly se měly na prvním programu Rai objevit každou neděli v hlavním vysílacím čase po celé léto.

První díl v neděli sledovalo 2,95 milionů diváků, share měl pořad téměř 21 procent. Rai se proto rozhodla pořad divákům nabízet častěji a to od pondělí do pátku a to vždy ve 20:35 hodin. Pozor! Výjimečně se bude tento pořad vysílat i tuto sobotu a neděli. Od příštího týdne už jen od pondělí do pátku a to až do 1. srpna 2025.

Od 2. srpna bude Rai 1 vysílat pořad Techetechete, který se bude věnovat historii Rai a pořadům, které se zapsaly do historie.

Relace Techetechete Top Ten (tedy s "Top Ten" v názvu) se věnuje výhradně hudbě.

Rai 1 se vysílá zdarma v HD rozlišení přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Dále je u nás program nabízen vybranými IPTV/OTT operátory.

zdroj: franck + vl.info