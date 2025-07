Druhá série seriálu Poker Face exkluzivně na SkyShowtime

16.07.2025 13:56

DNES!

V původním seriálu SkyShowtime Poker Face (S ledovým klidem) se znovu setkávají uznávaný tvůrce Rian Johnson (Knives Out, Glass Onion: A Knives Out Mystery) a hlavní hvězda Natasha Lyonne (Orange is the New Black, Russian Doll), a to ve druhé sérii, která bude uvedena exkluzivně s prvními třemi epizodami 17. července.

Další epizody pak budou vycházet každý další týden.

Poker Face (S ledovým klidem) je mysteriózní seriál o bývalé krupiérce Charlie, v podání Natashy Lyonne, která má mimořádnou schopnost rozpoznat, když někdo lženeříká pravdu. Vyráží na cesty ve svém sportovním Plymouthu Barracuda a na každé zastávce potkává nové postavy a záhadné zločiny, které prostě musí vyřešit.

▲ Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Mezi hostující hvězdy nové série patří Alia Shawkat, Awkwafina, Cynthia Erivo, Geraldine Viswanathan, John Mulaney, Jason Ritter, John Cho, Justin Theroux, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Rhea Perlman, Simon Helberg, Simon Rex a Taylor Schilling.

Vedle tvůrce, scenáristy, režiséra a výkonného producenta Riana Johnsona, Natashy Lyonne, Rama Bergmana, Neny Rodrigue, Adama Arkina, Nory Zuckermanové a Lilly Zuckermanové je výkonným producentem druhé série Tony Tost. Seriál Poker Face (S ledovým klidem) je produkován společnostmi MRC a T Street a jeho distribuci zajišťuje Paramount Global Content Distribution.

zdroj: SkyShowtime