Slovenská streamovací služba Filmzie spolupracuje s APMC

15.07.2025 13:56

DNES!

Slovenský technologický startup Filmzie, který jako jeden z prvních na světě přinesl revoluční model bezplatného streamování filmů a seriálů zcela zdarma, díky možnosti sledovat je s reklamou, se stal cílem významné mezinárodní spolupráce v hodnotě desítek milionů eur s kanadským mediálním a technologickým gigantem A Parent Media CO (APMC).

Filmzie založila v roce 2018 v Bratislavě dvojice Matej Boďa a Milan Gajdoš. Streamovací služba dnes uživatelům nabízí více než 10 000 hodin filmů, seriálů a dokumentů. Diváci tento obsah sledují zcela zdarma, výměnou za zobrazení krátkých reklam. Platforma totiž funguje na principu AVOD modelu (Advertising Video On Demand).

Filmzie má po celém světě miliony uživatelů měsíčně. Působí zejména v Severní a Jižní Americe, Evropské unii a Austrálii, přičemž jejím nejdůležitějším trhem jsou Spojené státy.

▲ Streamovací služba Filmzie (foto: Filmzie)

" Strategické partnerství streamovací služby Filmzie s tak silnou společností, jako je APMC potvrzuje, že naše strategie byla správná. Diváci po celém světě chtějí sledovat kvalitní obsah, ale stále častěji odmítají platit za příliš mnoho měsíčních předplatných. AVOD model je odpovědí na tuto změnu jejich chování ," říká Matej Boďa, spoluzakladatel a CEO Filmzie.

V době vzniku byl zcela bezplatný model streamování filmů a seriálů spíše výjimečný, ale právě jeho jednoduchost a dostupnost se ukázaly jako klíčové faktory úspěchu. Diváci nemusí absolvovat žádnou složitou registraci - film si mohou pustit během několika vteřin. V posledních letech začali podobný model zavádět i velcí hráči jako jsou Netflix, HBO Max či Paramount, kteří dnes na některých trzích nabízejí hybridní formy levnějšího předplatného kombinovaného s reklamou.

Po uzavření transakce oba zakladatelé budou i nadále aktivně působit a rozvíjet společnost Filmzie v úzké spolupráci s vedením APMC, Matej Boďa se zaměří na činnosti v oblasti programatické reklamy a Milan Gajdoš na finanční strategii. Výsledkem této synergie bude růst obou společností, násobený zkušenostmi a know-how obou stran.

Rok 2024 byl pro Filmzie nejúspěšnější v historii - společnost poprvé dosáhla ziskového hospodaření a její tržby překonaly 25,79 milionu eur, což představuje více než trojnásobný nárůst oproti roku 2023. Zisk se přiblížil k hranici 5 milionů eur. Pro srovnání, v roce 2021 byly tržby na úrovni 1,16 milionu. eur, v roce 2022 dosáhly 7,58 milionu. eur.

Mezi klíčové investory Filmzie patří venture kapitálový fond Zero One Hundred, který do služby již v její rané fázi v roce 2020 investoval 1,6 milionu. EUR. Dnes vlastní přibližně třetinu společnosti.

Strategické partnerství se společností APMC nebude mít vliv na dosavadní fungování služby. Obsah Filmzie zůstává dostupný zcela bezplatně na Filmzie.com a v mobilních aplikacích pro Android nebo iOS, přičemž spolupráce se společností APMC přinese společnosti Filmzie možnosti zkvalitnění a rozvoje služby tak, aby došlo k rozvoji společnosti Filmzie a streamovací platformy nejen z pohledu jejích uživatelů, ale i investorů Filmzie. Uživatelská registrace je jednoduchá a rychlá - platforma nabízí 100% legální obsah zejména od nezávislých tvůrců a menších studií.

zdroj: Filmzie