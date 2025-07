DAZN se v Itálii rozšiřuje o kanály WBD

22.07.2025 20:17

DNES!

Lineární neplacené programy mediální společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) se objeví na streamovací platformě DAZN v Itálii. DAZN se dohodl se společností WBD na posílení spolupráce, která byla zahájena v roce 2020. Nová víceletá smlouva pro italský trh přináší zařazení programů WBD do nabídky DAZN v Itálii.

V rámci této rozšířené spolupráce zvyšuje DAZN Italy své investice do dalšího rozšíření své multisportovní nabídky, která již v aplikaci zahrnuje Eurosport 1 a Eurosport 2.

V nadcházejících měsících budou mít předplatitelé DAZN přístup k ještě většímu počtu multisportovních událostí díky integraci veškerého živého doplňkového obsahu z digitální nabídky Eurosportu do platformy. Vedle Eurosportu 1 a Eurosportu 2, které i nadále vysílají špičkový tenis, cyklistiku, bojové sporty a zimní sporty, si diváci nyní užijí plné živé přenosy událostí, jako jsou všechny zápasy tenisových turnajů Roland-Garros a Australian Open, každý okamžik olympijských her Milán-Cortina 2026, kompletní přenosy všech etap Tour de France, Gira d'Italia a Vuelta a Espana a rozsáhlé zpravodajství ze závodů Monument Classics UCI World Tour (včetně, ale nikoli výhradně, Milán-San Remo, Tour of Flanders, Liege-Bastogne-Lutych, Paříž-Roubaix, Giro di Lombardia). Zpravodajství zahrnuje také hlavní zimní sportovní disciplíny, všechny osmiúhelníkové akce UFC, golf PGA Tour, World Snooker Tour a motoristické sporty, jako je WEC, Speedway a Formule E, a mnoho dalších. Toto obnovené italské partnerství, které je součástí širší evropské spolupráce mezi oběma společnostmi, přináší bohatší a kvalitnější multisportovní zážitek pro sportovní fanoušky na DAZN.

Dalším významným krokem v nové dohodě je zařazení zábavních stanic Warner Bros. Discovery na platformu DAZN. Předplatitelé budou brzy mít přístup k místním populárním kanálům, jako jsou Nove, Real Time, DMax a od letošního podzimu i Discovery Channel. Tato komplexní a rozmanitá obsahová nabídka - která zahrnuje všechny žánry - se stala oblíbenou destinací pro široké a zvědavé publikum, které hledá inovativní a poutavé programy.