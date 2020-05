Skylink: Plánujeme zatraktivnění Skylink 7 i rozšíření VOD služeb

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group)



Operátor satelitní platformy Skylink chystá další novinky pro své zákazníky. Nové programové schéma Skylink 7 i posílení VOD knihoven v aplikaci Skylink Live TV. O těchto a dalších plánech je dnešní rozhovor.Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , přibližuje plány s programem Skylink 7. Zákazníci se dočkají i exkluzivních pořadů a programů CANAL+ a rovněž stanic v rámci simulcryptu s DTH platformou CANAL+ France z pozice 19,2°E.Jaromír Glisník, M7 Group: Reálně máme za sebou pouze něco přes půl roku od skutečného převzetí naší společnosti skupinou CANAL+, kdy jsme se stali se součástí mezinárodní divize CANAL+ International. Seznámili jsme se s aktivitami skupiny a možnostmi, jak je využít na našem trhu. Pro mě osobně bylo nejpřínosnější představení naší úspěšné sesterské společnosti Platforma CANAL+ působící v Polsku. Byl to pohled do nového světa se silným akcentem na vlastní programovou tvorbu. Za vše hovoří samotný fakt, že v Polsku produkuje CANAL+ 17 vlastních televizních kanálů. O inspiraci jistě nebude nouze.Právě jsme oznámili premiéru exkluzivního krimiseriálu Zmijovisko produkce polského CANAL+ na kanále Skylink 7 a ve Skylink Live TV. První epizoda bude vysílána 10. května. Seriál měl v Polsku enormní úspěch a věřím, že se bude líbit i našim divákům. Další programové novinky budou následovat v létě.Naděje určitě je, těžko se mi odhaduje, jak velká.Obsah programů Discovery jsme do značné míry již nahradili v uplynulém období, kdy jsme spouštěli televizní kanály podobného zaměření. Jejich nabídka je vskutku velmi bohatá. Tím posledním počinem bylo v minulém měsíci spuštění exkluzívní videotéky National Geographic v rámci služby Skylink Live TV. Již při letmém pohledu do seznamu titulů zjistíte, že nabídka pořadů různého zaměření je velmi bohatá. Bude se navíc průběžně obměňovat. Programy můžete sledovat kdykoli a kdekoli, tedy daleko pohodlněji než na jakémkoli lineárním televizním kanálu. U sportovních kanálů v aktuální situaci nevidím žádný, který by vysílal atraktivní živý sportovní obsah.Řekl bych, že úplně u každé platformy hrozí vypnutí programů, jejichž cena je neúměrná jejich atraktivitě měřené sledovaností. Netýká se to jen freeSATu a Discovery. Každý operátor velmi pečlivě váží, zda a za jakých podmínek obnovit končící smlouvu s vysílatelem. Není to naše specifikum.Oznámili jsme, že budeme investovat do exkluzivních programů. Nové televizní kanály jsou jen podmnožinou našich programových iniciativ. Přineseme rovněž exkluzivní seriály pro Skylink 7 a rozšíříme obsah videotéky Skylink Live TV. Nesouvisí to přímo s koncem stanic Discovery, spíše se strategií CANAL+ uplatňovanou na všech trzích. Tímto způsobem reflektujeme významnou změnu v preferencích diváků, ke které dochází i u nás.To nechci zatím prozradit. O všem budeme včas informovat.Snažíme se vyjít vstříc diváckým preferencím.O počtu rozhodnuto není, během času se ukáže. Počet televizních kanálů dávno není tím, čím se dá zákazník ohromit. Je třeba přinést obsah, který je atraktivní a není jinde k dispozici.Není to primární motiv našich programových projektů. Chceme přinést to, co jinde nevysílají.Velmi pozitivně. Hodně jsme do něj investovali a přineslo to své ovoce. V posledních měsících se co do odsledovaného času drží stabilně kolem 7. místa v pořadí televizních kanálů. To jsme nečekali.V uplynulém roce jsme odvysílali dva exkluzivní seriály - Vítejte ve Švédsku a Domácí hřiště. Následovat boudou další seriály a programy, většinou z produkce CANAL+. Plánujeme změnu programového schématu a celkové zatraktivnění programového obsahu v různých žánrech. Velmi si ceníme podpory vysílatelů, kteří ukázkami atraktivních pořadů z jejich nabídky náš projekt podpořili. Nyní má každý zákazník možnost se přesvědčit o šíři a atraktivitě placené nabídky. Skylink 7 je pro nás určitou laboratoří, ve které se dá leccos odzkoušet a podle diváckého ohlasu případně rozšířit na samostatný televizní kanál.Rozšíření VOD knihoven je naší prioritou. Bližší informace o našich plánech nemohu prozatím sdělit.Nabídku OTT postupně rozšiřujeme, aby zahrnovala všechny kanály s rozumnou sledovaností. Již dnes jsme cca na úrovni 98%. Naprosté sjednocení se satelitní službou však neplánujeme.Nabídky atraktivního 4K obsahu pro VOD se začínají objevovat. Počítám, že k tomu časem dojde.Aktuálně máme pokryty skoro všechny televizory vyrobené v posledních letech. Rádi bychom Skylink Live TV rozšířili i na některé televizory velkých značek staršího data výroby. Hodně to ovšem závisí na ochotě výrobců implementaci umožnit.Hybridní set top boxy budeme nabízet a podporovat i nadále. Ne každý zákazník má novou televizi s podporou Skylink Live TV.Nemyslím si, že k tomu dojde v letošním roce. Termín neznám.Sledovanost na OTT platformě stoupla cca o 25%. Víceméně kopírovala programové preference z předchozího období s výjimkou sportovních programů, u kterých vlivem postupného rušení sportovních událostí klesla téměř na nulu. Dobře se vedlo naopak zpravodajským programům. V posledních dvou týdnech v rámci našich VOD služeb dominují tituly videotéky National Geographic.Divácké preference se již několik let významně mění. O úspěchu operátorů rozhodne jejich schopnost se těmto změnám přizpůsobit a přinést divákům to, co žádají. Konvenční satelitní televize nestačí, je nutno rozvíjet velmi rychle OTT služby, videotéky, vyrábět vlastní programy atp. Ještě vyšší dynamiku přinesla pandemie COVID. Očekávám, že k původním diváckým vzorcům se již nevrátíme.Největší změnou musel projít zákaznický servis. Přechod operátorů call centra na práci z domova se však podařilo zrealizovat velmi rychle a nejsem si vědom žádného negativního dopadu na naše zákazníky. Všechny servisní organizace, které v České republice a na Slovensku podporují naše podnikání, odvedly dobrou práci a jejich pracovníci za cenu nepohodlí a osobních komplikací zajistili bezproblémové fungování obou našich platforem.Myslím, že prostor tu je.V blízké budoucnosti se asi nic nezmění. Strategické rozhodnutí o konsolidaci satelitních pozic dosud nepadlo.Myslím, že to naše rozhodování neovlivní.Jak v České republice, tak na Slovensku byla změna dokončena.Bude k tomu docházet postupně. Začínáme stahovat SD verze programů, které existují v HD. Pak přejdou SD programy do MPEG-4. U kanálů sdílených s UPC Direct a FocusSatem to bude ještě pár let trvat. Obměna přijímačů tam dosud probíhá.Již několik let distribuujeme přijímače MPEG-4. Konec MPEG-2 odhaduji na cca 2 roky.Ano, značku UPC Direct nevlastníme a „rebrandování“ je tedy nutné. Počítám, že k tomu dojde koncem roku.Prozatím o změně stávajících značek neuvažujeme. V dlouhodobém horizontu to jistě možné je.Programová nabídka Digital, jejíž příjem byl podmíněn platbou Servisního poplatku, původně sestávala z programů volně dostupných v terestrické distribuci. Po přechodu programů Markízy do placené distribuce tato podmínka padla. Nemělo smysl koncept Servisního poplatku dále držet. Poskytovat neplacenou nabídku bez programů Markízy nám nedávalo smysl.V České republice zůstává logika Servisního poplatku zachována. Změnu neplánujeme. Pokud by se někdo z velkých vysílatelů rozhodl volnou distribuci v terestrice opustit, jak to udělala Markíza na Slovensku, přizpůsobíme se.V obou případech došlo k zakódování na žádost vysílatele. Je právem vysílatele rozhodnout o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek budou jeho programy zpřístupněny veřejnosti.Ano, pracujeme na tom. Přichází to však v úvahu pouze u programů, které mají práva i pro naše území. Těch není mnoho.Pandemie na našem úmyslu poskytovat služby přes terestrickou platformu nic nezměnila. Budoucnost terestrických multiplexů není zřejmá. Stát prodloužil frekvenční příděly, které měly skončit v příštích několika letech, stávajícím držitelům do roku 2030. V tomto případě státní podpory ovšem dosud nepožádal Evropskou komisi o schválení. Pokud prodloužení přídělů Evropskou komisí schváleno nebude, otevře se nám možnost ucházet se o jeden multiplex. Z nedávno zveřejněného rozhodnutí Evropské komise o kompenzaci nákladů na přeladění terestrické platformy vyplývá, že naše šance jsou reálné.Martin Vyleťal