Prima Comedy Central je historií, přivítejte Paramount Network

DNES!

▲ Obr č. 1 - Paramount Network - záběr z příjmu stanice



Společnost ViacomCBS dnes ráno na českém televizním trhu provedla rebranding svého zábavního kanálu Prima Comedy Central. v 6 hodin ráno se představil pod novou značkou Paramount Network.Provozovatel stanice rebrandingem a repositioningem kanálu reaguje na vývoj trhu a potřeb televizních diváků. Paramount Network je globální značka společnosti ViacomCBS, poskytující všeobecnou zábavu. Přestože Paramount Network již nenese jméno Primy, bude ViacomCBS nadále s Primou spolupracovat.Logo na televizní obrazovce se přesunulo do jiného rohu. Logobylo v levém horním rohu, zatímcomá své logo umístěné v pravém dolním rohu.Paramount Network není nový kanál. Jde pouze o přejmenování programu Prima Comedy Central. Divákům bude přinášet nejoblíbenější komediální show, mezi které patří Comedy Club, Taková moderní rodinka nebo Červený trpaslík. Programové schéma stanice bude obohaceno o populární filmové trháky.Stanice Paramount Network je k dispozici u televizních operátorů v České republice a to na pozicích, kde do dnešního rána vysílala stanice Prima Comedy Central. Bezplatně je stanice dostupná na klasickou pozemní anténu ( multiplex 24 ), dále také v placených balíčcích satelitních platforem - freeSAT, Skylink redakce