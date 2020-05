Bez repríz a dovolených. Rai v létě naplno rozjede výrobu pořadů

12.05.2020 19:38

Život v jednotlivých zemích se po pandemii postupně vrací do normálu, včetně televizního průmyslu. Italská veřejnoprávní televize Rai přejde od příštího týdne na hlavních programech na běžné vysílací schéma jako před pandemií.

Rai zároveň v černu rozjede produkci nových projektů a pořadů, aby měla co divákům nabídnout od podzimu a měla dostatek pořadů v zásobě v případě, kdyby udeřila další vlna koronaviru COVID-19. Diváci Rai totiž nejsou zvyklí sledovat reprízy pořadů. Od veřejnoprávního vysílatele vyžadují nový obsah.

Společnost Rai Pubblicità, která má na starosti prodej reklamy a tudíž privátní část chodu Rai, tlačí na vedení Rai, aby nejpozději od června rozjela své motory na plno a investovala mnohem více do nových pořadů a to nejen během léta, ale především od podzimu.

Důvody jsou zřejmé, dohnat výrobu zastavených pořadů, uspíšit jejich prodej do zahraničí a zvýšit ceny za reklamu. V neposlední řadě také dorovnat finanční ztráty za neuskutečněné reklamní příjmy, které se očekávaly s fotbalovým Eurem nebo Letní olympiádou z Tokia. Rai jen tímto ztratila až čtvrt miliardy eur příjmu.

Generální ředitel Rai Salini souhlasí s Rai Pubblicità a od června rozjedou výrobu pořadů jako nikdy v historii Rai. Až na výjimky si nebudou moci zaměstnanci vybrat dovolenou minimálně do srpna a bude se natáčet až 12 hodin denně.

Ředitel Rai Pubblicità Antonio Marano řekl: " Musíme zvýšit sledovanost u hlavních programů v součtu o 12% a u tematických až o 20%. Jedině tak, můžeme zvednout reklamní ceny a dorovnat ztráty za Euro nebo Olympiádu ."

Od příštího týdne startuje na hlavních programech běžné schéma jako před pandemií.

Rai 1 bude vysílat živě od ranních hodin až po hlubokou noc, každý den včetně víkendů diváci uvidí 7 premiérových pořadů. Vše vlastní tvorba.

Rai 2 bude sázet na premiérové divácky žádané seriály jako Hawaii Five O, NCIS New Orleans, Blue Bloods a každý pátek a sobotu večer premiérové filmy. Rai 2 bude sázet i na vlastní show a to každé pondělí v prime time.

Nejvíce novinek čeká stanice pro mladé diváky na Rai 4. Tedy u skupiny, u které je obzvláště důležité zachovat si vysokou sledovanost jako během karantény.

Diváci se tedy dočkají exkluzivních premiér jako Marvel - Runaways 3, Jessica Jones, Daredevil, The Pleasure Principle, Private Eyes 3, Absentia 2, Supernatural 15 a desítky premiérových filmů žánru horor, action a thriller.

Rai Pubblicità by od června ráda zvýšila cenu za reklamu v řádech procent, bude záležet na sledovanosti.

