Des: V hlavě sériového vraha na Epic Drama

07.09.2023 09:52

DNES!

Jdete po ulici a potkáte obyčejného muže. Možná je to úředník, voják nebo dokonce policista. Ale co když tento muž není tak "obyčejný", jak se zdá? Co když se pod touto nenápadnou maskou skrývá temné podhoubí, které vede k brutálním zločinům?

Příběh jednoho z nejbrutálnějších sériových vrahů 20. století si převyprávíme v novém seriálu Des, v němž David Tennant posouvá své herectví na zcela novou úroveň.

▲ Seriál Des uvede Epic Drama (foto: Viasat)

Dennis Nilsen byl navenek skutečně obyčejným člověkem. Pracoval jako úředník, v minulosti sloužil v armádě a také jako policista, ale pod touto seriózní maskou se skrývala temná mysl. Nilsen byl sériový vrah, který v letech 1978 až 1983 připravil v Londýně o život až 15 mužů. Jeho zvrácené hry byly odhaleny, až když se v novém bytě pokusil spláchnout lidské ostatky do záchodu, čímž ucpal odtok a přilákal pozornost policie.

Temný seriál Des odhaluje brutální stránku Dennise Nilsena. Nahlédněte do mysli sériového vraha a pokuste se pochopit, jak se z někoho, kdo na první pohled působí zcela obyčejně, může stát zrůdný vrah. Des nás zavede přímo do srdce tohoto děsivého příběhu a umožní nám nahlédnout do Nilsenovy mysli.

Jedním z nejzajímavějších aspektů Nilsenova příběhu je skutečnost, že mnohé z jeho obětí neměly žádnou rodinu, která by je postrádala, nebo byly odtrženy od svých blízkých a zmizely v rušném Londýně. Tato skutečnost umožnila Nilsenovi dlouhou dobu nepozorovaně operovat.

▲ Seriál Des uvede Epic Drama (foto: Viasat)

Des vás také zavede do světa policisty Petera Jaye a spisovatele Briana Masterse. Jay, policista, který Nilsena zatkl, je pevně přesvědčen o spravedlnosti a byl odhodlán postavit Nilsena před soud a zajistit, aby Nilsenovy zločiny nebyly přehlédnuty. Masters zase napsal knihu "Zabíjení pro obchod", která byla hlavní předlohou pro seriál. Právě Masters ve zmíněné knize analyzuje Nilsenovo chování a umožňuje nám proniknout do jeho mysli a pochopit, co ho k jeho zločinům vedlo.

Díky Davidu Tennantovi a jeho hereckému výkonu získáme přesvědčivý a napínavý pohled do tajemství Dennise Nilsena. Jeho interpretace je tak silná a pravdivá, že nás nutí přemýšlet o lidské povaze a o tom, co člověka může vést k tak extrémním činům.

Pokud jste fanoušky krimi, skutečných příběhů nebo jen hledáte něco nového ke sledování, nenechte si ujít seriál, který vás vtáhne do temného světa Dennise Nilsena a nedovolí vám odtrhnout se od obrazovky. Des uvede Epic Drama v premiéře 15. září ve 21:00.

Trailer:

zdroj: Viasat