METZ MQE8000Z jako centrum rodinné zábavy, 4K a vysokého herního výkonu

27.01.2025 16:33

DNES!

Klasická německá značka televizorů METZ představuje řadu MQE8000Z, která se stane centrem rodinné zábavy a poskytne pohlcující herní zážitky. Chytrý televizor METZ MQE8000Z je k dispozici v oblíbených velikostech od 55 do 86 palců.

Tento chytrý televizor QLED+ přináší nevídanou barevnou rozmanitost v rozlišení 4K Ultra HD. Princip technologie QLED+ kombinuje vrstvu s kvantovými tečkami se strukturou difuzní desky a využívá pouze jednu vrstvu struktury k dosažení maximálního efektu širokého barevného gamutu.

▲ Nové televizory METZ MQE8000Z (foto: METZ)

Bleskově rychlý 144 Hz panel s výrazně rozšířeným barevným gamutem, živými barvami a zvýšeným kontrastem zajišťuje výjimečný kontrastní výkon a ostré detaily, které oživí každou scénu při hraní her. Díky integrovanému připojení HDMI 2.1 je toto prémiové zařízení ideální pro hraní her s nízkou latencí. Integrovaný operační systém Google TV poskytuje bezproblémový přístup k široké škále streamovacích služeb a živému televiznímu vysílání, a to vše je zasazeno do snadno použitelného a přizpůsobitelného rozhraní.

Díky funkcím jako GAME MODE s frekvencí 144 Hz, VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium je METZ MQE8000Z ideální pro všechny hry a pro PlayStation 5. Herní zážitek bude skutečně nezapomenutelný. S využitím technologie VRR budou hry zobrazovány s plynulým obrazem bez trhání, zatímco rychlá obnovovací frekvence zajistí ostrý a plynulý pohyb. Televizor METZ funguje jako monitor s vynikající efektivitou, což umožňuje plynulé a přesné hraní. METZ MQE8000Z navíc využívá platformu Google TV, která otevírá dveře neomezené zábavě pro celou rodinu.

▲ Nové televizory METZ MQE8000Z (foto: METZ)

Kromě obrazu je nedílnou součástí zážitku i zvuk. A v tomto případě má METZ opravdu co nabídnout. Technologie Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio a Dolby Digital+ zajišťují zvuk jako v kině. Dolby Atmos přináší 3D prostorovou reprodukci zvuku pomocí více kanálů. Díky tomu je do jednoho kanálu zahrnut zvuk střelby a do druhého kanálu mechanika zbraně, takže rozložení v prostoru je přesnější a realističtější.

Díky velikosti až 86 palců si můžete vychutnat skvělý obraz díky technologii QLED+ a podporovaným formátům HDR10, HDR10+, Dolby Vision a HLG. Vás jako fanoušky dynamických scén potěší obnovovací frekvence 100/120 Hz a 144 Hz v herním režimu. Vychutnejte si detailní rozlišení 4K Ultra HD a využijte výhod HDR, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-Free a Chameleon Extreme 3.0 AISR. Sledujte své oblíbené filmy a televizní pořady ze služeb, jako jsou YouTube, NETFLIX, Disney+, Amazon Prime Video, Google Play a mnoho dalších, díky novému operačnímu systému Google TV.

S přidáním HbbTV se televizor stává interaktivnějším zážitkem, který vám umožní nejen sledovat televizi, ale také přistupovat k dalším online možnostem, aniž byste museli připojovat externí zařízení nebo přepínat mezi různými aplikacemi. Televizor umožňuje rychlý přístup k webovému prohlížeči. Procházejte webové stránky přímo na obrazovce televizoru. Díky chytrým funkcím budete mít přístup k procházení webového obsahu, vyhledávání informací, sledování videí, streamování online obsahu a komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.

Cena a dostupnost

55palcový model METZ 55MQE8000Z je k dispozici za 17 990 Kč včetně DPH.

65palcový model METZ 65MQE8000Z je k dispozici za 26 990 Kč včetně DPH.

75palcový model METZ 75MQE8000Z je k dispozici za 38 826 Kč včetně DPH.

86palcový model METZ 86MQE8000Z je k dispozici za 44 117 Kč včetně DPH.

Televizory METZ jsou na českém trhu dostupné prostřednictvím Alza.cz

zdroj: METZ