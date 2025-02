Na Eurosportu a Maxu dostane více prostoru snowboarding a freeskiing

27.02.2025 11:15

DNES!

Warner Bros. Discovery (WBD) na svých stanicích a platformách v této a nadcházející sezóně nabídne ještě více zimních sportů než obvykle - a to díky akvizici vysílacích práv k The Snow League na několik let dopředu.

Jde o novou mezinárodní soutěž na U-rampě, za kterou stojí snowboardingová legenda a držitel tří olympijských zlatých medailí Shaun White. Nový soutěžní formát má ambici přitáhnout k zimním sportům nové fanoušky, zejména z řad mladších generací.

O The Snow League se mluví jako o budoucnosti zimních sportů. Již první sezóna slibuje mnohé - účast přislíbily velké hvězdy zimních sportů a každé ze čtyř kol zavede je i diváky do ikonických zimních resortů po celém světě. Série bude zahájena ve dnech 7. až 8. března v Buttermilk v coloradském Aspenu. Pokrytí šampionátu bude možné sledovat přes streamovací platformu Max. Lineární stanice Eurosportu nabídnou z těchto akcí highlighty. Některá kola organicky vyústí přímo do Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026, zbývající na ně hned navážou.

O titul světového šampiona The Snow League se zde utká celkem 36 snowboardingových ikon. Chybět mezi nimi nebudou současný držitel olympijského zlata z U-rampy Ayumu Hirano (Japonsko), světový šampion Chaeun Lee (Jižní Korea) ani medailistky z Pekingu 2022, Queralt Castellet (Španělsko) a Sena Tomita (Japonsko). Na druhém ligovém eventu, který se bude konat v Číně ve dnech 4. až 6. prosince 2025, bude navíc uveden freeskiing na U-rampě. Předpokládá se, že i ten se v rámci ligy stane stálicí.

Data a místa konání jednotlivých eventů:

* 7. až 8. března 2025: Buttermilk v Aspenu, USA (snowboarding)

* 4. až 6. prosince 2025: Yunding Resort Secret Garden, Čína (snowboarding a freeskiing)

* 26. až 28. února 2026: Buttermilk v Aspenu, USA (snowboarding a freeskiing)

* 19. až 21. března 2026: LAAX, Švýcarsko (snowboarding a freeskiing)

The Snow League reprezentuje společnost Range Sports, která jí poskytuje poradenství v oblasti mediálních práv a strategie i realizace komerčních partnerství.

WBD na svých stanicích a platformách během sezóny 2024/2025 odvysílá více než tisíc hodin živých přenosů z nejprestižnějších soutěží v zimních sportech. Speciální programové schéma, zahrnující 25 disciplín z celkem 12 olympijských sportů, bude možné sledovat na streamovacích platformách Max a discovery+, stanicích Eurosportu a ve Spojeném království a Irsku na stanici TNT Sports.

zdroj: WBD