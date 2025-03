UCI a WBD ruší Track Champions League. Od roku 2026 spustí nový světový pohár

24.03.2025 15:28

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) oznámily ukončení dráhové soutěže UCI Track Champions League. Rok 2024 byl jejím posledním ročníkem, v roce 2026 na něj naváže nově koncipovaný UCI Track World Cup.

Ten se stane klíčovou kvalifikační sérií pro mistrovství světa i olympijské hry. Závody bude na svých kanálech a platformách vysílat WBD Sports, která si klade za cíl popularizaci dráhové cyklistiky před olympiádou v Los Angeles 2028.

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) ve společném prohlášení oznámily, že dráhová soutěž UCI Track Champions League končí. Ročník 2024 byl poslední, přičemž na jeho odkaz naváže v roce 2026 znovuoživený projekt UCI Track Nations Cup. K ukončení soutěže dochází na začátku nového olympijského cyklu, který vyvrcholí Letními olympijskými hrami v Los Angeles 2028.

WBD Sports, hlavní promotér UCI Track Champions League od jejího inauguračního ročníku v roce 2021, přitom již dlouhodobě pobízela UCI k přehodnocení její role v popularizaci dráhové cyklistiky. UCI Track Nations Cup od roku 2026 ponese název UCI Track World Cup a stane se klíčovou sportovní událostí, na jejímž základě budou probíhat národní i individuální kvalifikační kola jak na UCI World Championships, tak na olympijské hry. Série bude sestávat ze tří klasických kol, formátu zaměřeného na olympijské disciplíny, a vyřazovacích závodů, které se mezi fanoušky tradičně těší velké oblibě.

Mediální pokrytí UCI Track World Cup zajistí WBD Sports, která jej nabídne v Evropě i celosvětově prostřednictvím svých lineárních kanálů, sociálních sítí a digitálních platforem. Počítá se také se zapojením partnerů z řad provozovatelů volně dostupného vysílání a dalších médií. V regionech, kde platformy WBD nejsou běžně dostupné, bude možné sledovat přenosy živě na oficiálním YouTube kanále UCI. Unie dále nabídne pokrytí prostřednictvím svých sociálních sítí.

„ Díky dlouhodobé spolupráci s WBD Sports se nám během posledních čtyř let podařilo bezprecedentně zpopularizovat dráhovou cyklistiku a získat pro ni nové fanoušky. Nyní navazujeme dohodu na další tři roky, během nichž budeme společnými silami propagovat UCI Track World Cup. Věřím, že popularita dráhové cyklistiky díky tomu nadále poroste a že na olympijských hrách v Los Angeles se bude těšit dosud nevídanému zájmu veřejnosti ,“ uvedl prezident UCI David Lappartient.

„ Dráhová cyklistika je fascinující sportovní disciplína a je škoda, že se jí oproti jiným sportům na olympijských hrách nedostává tolik pozornosti. Právě to bychom chtěli do Los Angeles 2028 změnit, což je i naším společným cílem s UCI. V následujících letech proto budou kamery WBD přítomné na všech světových velodromech, které budou hostit významné mužské i ženské závody, nejen UCI Track World Cup. Silniční cyklistiku a horská kola na našich platformách sledují miliony lidí - není důvod, proč by tomu tak nemělo být i v případě dráhové cyklistiky ,“ doplnil Chris Ball, viceprezident pro cyklistiku ve WBD Sports Europe.

UCI v současnosti hledá partnery z řad organizátorů sportovních akcí, kteří by měli zájem hostit jednotlivá kola UCI Track World Cup v letech 2026, 2027 a 2028. Zájemci mohou unii kontaktovat na e-mailové adrese track@uci.ch. Detailní kalendář jednotlivých závodů bude zveřejněn ihned poté, co jej schválí nejvyšší vedení UCI.

zdroj: WBD