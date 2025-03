České řeky z výšky v doku cyklu na ČT2

27.03.2025 14:01

DNES!

Ptačí perspektivou a jedinečnými dronovými záběry se po proudu tuzemských řek vydává nový dokumentární místopisný cyklus České televize s názvem České řeky z výšky. Deset dílů vysílá ČT2 od 2. dubna 2025 vždy ve středu ve 20:45. Cyklem provází hlas Miroslava Donutila. Režie Lukáš Franta.

Osm řek v Čechách a na Moravě, vždy od horských pramenů až po majestátní klidné toky. Cyklus si v každém dílu všímá nejen samotných vodních ploch, ale také přírodních a kulturních skvostů podél jejich břehů. „Naším cílem je ukázat krásu české krajiny a skrz ni upozornit na to, jakým způsobem řeka definuje krajinu a život v ní,“ zamýšlí se kreativní producent z Televizního studia Brno ČT Dušan Mulíček.

„ O Vltavě, Labi a Moravě nebylo při výběru pochyb, jsou to naše největší řeky. A ty zbývající čtyři, které představujeme, mají každá jedinečný charakter. Proto jsme je zvolili. Konkrétně Berounku, Jizeru, Dyji a Sázavu ,“ říká scenárista a režisér Lukáš Franta. „ Chtěl jsem, aby náš pořad byl pestrý, od divokých horských toků až po nížinné meandry, od severních Čech až po jižní Moravu ,“ dodává.

▲ České řeky z výšky (foto: Česká televize)

Atraktivní záběry z dronu odhalují rozmanitost řek, jejich krásu i příběhy spjaté s krajinou, městy, památkami či lidmi v jejich okolí. Diváci tak uvidí nejkrásnější hrady a zámky, města, unikátní technické památky a mnoho dalšího. „ Letecké záběry nám umožní pozorovat detaily, které by jinak zůstaly skryté, jako například rozdílné zbarvení vod při soutoku řek ,“ říká dramaturgyně Monika Forethová a doplňuje: „ Abychom docílili co největší rozmanitosti, natáčeli jsme ve všech ročních obdobích, od jarního probouzení přírody, přes letní vodáckou sezónu až po podzimní barevnou krajinu .“

Cyklus sází na divácky atraktivní letecké a dronové záběry umocněné hudebním doprovodem a informačně bohatým komentářem Miroslava Donutila. Diváci uvidí mnoho míst z výšky stovek metrů i z průletů těsně nad hladinou a krajinou. Autorem záběrů je jeden z nejzkušenějších dronových kameramanů v České republice Vojěch Ličko.

„ Za 26 minut, což je stopáž každého dílu, se nedá říct zdaleka vše, ale o to nám ani nešlo. Chtěli jsme hlavně připomenout, jak hezké to v Česku máme, a že má smysl o krajinu pečovat. Přidali jsme k tomu příběhy, zajímavosti a snažili se, aby pořad vzbudil emoce. Snad se nám to podařilo ,“ zve k vysílání režisér Lukáš Franta.

Reprízu všech dílů mohou diváci ČT2 sledovat vždy v pátek vpodvečer, v neděli odpoledne a v iVysílání ČT.

Cyklus vznikl ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu, Posázaví o. p. s., Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko, z. s., Berounsko, z. s., Sdružením Český ráj, z. s., TOULAVA, o. p. s., Prague City Tourism. a. s., Turistickou oblastí Mělnicko-Kokořínsko, z. s., Kladensko a Slánsko. z. s., Pojizeří a Polabí, z. s., statutárními městy Olomouc, Plzeň a Hradec Králové, městy Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Tovačov, Uherské Hradiště, Kroměříž, Znojmo, Beroun, Kolín, Děčín, Litoměřice a Špindlerův Mlýn.

zdroj: ČT