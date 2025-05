Nova Action uvede 18. května premiéru filmu Oddanost

13.05.2025 10:56

DNES!

Diváci stanice Nova Action se mohou 18. května ve 20:30 hod těšit na premiéru filmu Oddanost. Jedná se o válečné drama z roku 2022, které je inspirováno skutečnými událostmi.

Vypráví příběh dvou elitních stíhacích pilotů amerického námořnictva během korejské války. Hlavními postavami jsou Jesse L. Brown - první afroamerický pilot v historii námořnictva, jehož ztvárnil Jonathan Majors - a jeho spolubojovník a přítel Tom Hudner, kterého hraje Glen Powell. Jejich hrdinství a pevné přátelství se staly legendou.

Zajímavosti z natáčení:

• Pro dosažení maximální věrohodnosti bylo při natáčení použito několik skutečných historických letounů, včetně šesti strojů F4U Corsair, dvou F8F Bearcat a vrtulníku HO5S-1. Mnoho leteckých scén bylo natáčeno za použití letounu Sea Fury pro detailní záběry.

• Pro vytvoření realistických leteckých scén byla využita stejná technologie jako ve filmu Top Gun: Maverick. Kombinace skutečných historických letadel a speciálních kamerových systémů umožnila natočit letadla v akci.

• Jonathan Majors, představitel Jesseho L. Browna, čerpal inspiraci z vojenské historie své rodiny. V rozhovoru uvedl, že všichni muži v jeho rodině sloužili v ozbrojených silách USA, což ovlivnilo jeho rozhodnutí tuto roli přijmout.

• Také režisér J.D. Dillard měl k projektu osobní vztah - jeho otec byl rovněž pilotem námořnictva.

• Glen Powell, který hraje Toma Hudnera, prozradil, že ho Jonathan Majors pozval na první schůzku do ruské turecké lázně v New Yorku. Powell tam musel Majorsovi představit celý filmový projekt. Oba herci byli při této netradiční schůzce nazí, což Majors později popsal jako zkoušku přátelství - klíčového tématu jejich rolí.

• Scény z Koreje byly ve skutečnosti natáčeny v oblasti Wenatchee ve státě Washington a v okolních horách, které posloužily jako náhrada za korejskou krajinu. Natáčelo se také v Savannah a Atlantě ve státě Georgia.

• Film věrně zachycuje historické události, včetně toho, že americké námořnictvo pojmenovalo fregatu USS Jesse L. Brown (FF1089) na počest praporčíka Jesseho L. Browna.

• Herec a hudebník Joe Jonas, který ve filmu hraje pilota Martyho Goodea, se podílel na tvorbě písně Not Alone pro závěrečné titulky. Na skladbě spolupracoval s Ryanem Tedderem a Khalidem; píseň byla inspirována postavami Jesseho a Daisy Brownových.

• Historická přesnost: Medaile cti, kterou Glen Powell nosí jako Tom Hudner ke konci filmu, je skutečná Medaile cti, kterou obdržel a nosil sám Tom Hudner Jr.

zdroj: Nova