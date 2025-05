Návrat do Zlaté stepi na ČT2

23.05.2025 11:45

DNES!

Se speciálním nákladem na palubě se 3. a 5. června 2024 vydala na cestu dvě letadla Vzdušných sil Armády České republiky. Mířila přes Istanbul a Baku na staré opuštěné letiště Arkalyk ve středním Kazachstánu.

Tam se tak po stovkách let díky Zoo Praha vrátil poslední druh divokého koně, kůň Převalského. Dobrodružnou cestu ukáže dokumentární film Návrat do Zlaté stepi, který uvede ČT2 v premiéře 5. června od 20:50. Snímek o ikonickém projektu pražské zoologické zahrady natočili Prokop Pithart a David Broda.

▲ Návrat do Zlaté stepi (foto: Václav Šilha, ZOO Praha)

Poslední divoký kůň - kůň Převalského - byl v přírodě vyhuben koncem 60. let 20. století. Do značné míry zásluhou Zoo Praha se ho však podařilo zachránit. „ Kůň Převalského je pro Zoo Praha skutečně ikonickým zvířetem: naši předchůdci se zasloužili o jeho přežití a my pracujeme na jeho návratu do přírody. Myslím, že tak úplně vzorově naplňujeme poslání moderní zoologické zahrady ,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „ Již řadu let se věnujeme reintrodukci koní Převalského v Mongolsku, ale loni jsme své působení rozšířili na Kazachstán. Dvěma letadly Armády ČR, která startovala z Prahy a Berlína, jsme do Zlaté stepi ve středním Kazachstánu přepravili prvních sedm převaláků. Vrátili se tak do této oblasti po celých staletích... A to samozřejmě byla mimořádná událost, kterou stojí za to zdokumentovat - stejně jako to, jak se takový transport připravuje a jak probíhá ,“ dodává ředitel.

Projekt Zoo Praha vznikl na základě žádosti tamní vlády a pod záštitou premiéra ČR Petra Fialy. Transportu předcházely náročné přípravy a následovat bude aklimatizace koní, jejich pozorování a výzkum jejich vlivu na místní ekosystém.

„ Sedm koní Převalského přepravených v červnu 2024 v rámci prvního transportu úspěšně prožilo svou první zimu ve stepi. V rozsáhlých aklimatizačních ohradách, kde jsou pod dozorem našich kazachstánských partnerů, si zvládli obstarat vegetaci ukrytou pod sněhovou pokrývkou a náročné měsíce prožili v dobré kondici. Za uplynulý rok také utvořili stabilní sociální strukturu, neohrozili je paraziti ani choroby a nyní se připravují na vypuštění do zcela volné přírody. Tím se uvolní místo v ohradách pro další koně, které plánujeme přepravit do Kazachstánu již začátkem letošního června ,“ upřesňuje Miroslav Bobek.

Návrat koní Převalského do Zlaté stepi (Altyn Dala) je součástí snahy o zachování a obnovu stepních společenstev, kam patří i velcí spásači. Na projektu se proto podílí i řada kazachstánských a evropských organizací ponejvíce z Německa a jeho cílem je během pěti let zásluhou Zoo Praha ve spolupráci s Armádou ČR do Kazachstánu přepravit alespoň 40 koní jako základ nové populace.

Aklimatizace převezených koní popírá tvrzení, že zvířata chovaná v zoologických zahradách neobstojí ve volné přírodě. „ Tento dojem se snaží vytvářet aktivisté, ale na příkladu koní Převalského můžete vidět, že to není pravda. Ostatně toto píšu cestou ze západního Mongolska, kde jsem měl možnost znovu sledovat, jak se naši převaláci adaptovali na život v divočině. A nejde jen o ně. Do přírody vracíme i řadu jiných druhů, například supy mrchožravé. Samozřejmě to ale neznamená, že návrat zvířat chovaných v lidské péči do volnosti je jednoduchý. Tak to rozhodně není a v některých případech může být extrémně náročný odborně, časově i finančně. Proto se také snažíme chránit ohrožené druhy in situ, tedy v oblastech jejich přirozeného výskytu, a předcházet nutnosti je do přírody složitě vracet ,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

zdroj: ČT