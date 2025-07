Nova Cinema uvede animovaný film Úžasný Mauric

21.07.2025 12:05

DNES!

Nova Cinema zařadí do svého programu 25. července ve 20:00 hodin premiéru britského animovaného filmu Úžasný Mauric z roku 2022. Tento snímek určený dětem i dospělým balancuje na pomezí parodie, dobrodružství a klasické pohádky.

Vychází z knihy The Amazing Maurice and His Educated Rodents od Terryho Pratchetta - jednoho z nejvýznamnějších autorů moderní fantasy - a přináší jeho typický humor a nadhled i do světa animace.

Hlavním hrdinou je Mauric - mluvící pouliční kocour s uličnickou náturou a obchodnickým duchem. Spolu se skupinkou inteligentních krys a lidským kamarádem jménem Kluk využívají klasický trik „pastýř na krysy“, aby tahali z venkovských měst peníze. Vše funguje bez problémů, dokud nedorazí do města, kde se začínají dít podivné věci - mizí krysy, jídlo i odpovědi. Na scénu přicházejí temné síly, se kterými parta rozhodně nepočítala.

Mauric je nejen zábavným průvodcem příběhem, ale i postavou, která často boří čtvrtou stěnu. V českém znění mu svůj hlas propůjčil Martin Stránský.

České znění:

• Martin Stránský - Hugh Laurie (Mauric + titulky)

• Lucie Kušnírová - Emilia Clarke (Zlomyslná Pochmurná)

• Ludvík Král - David Thewlis (Šéf)

• Roman Hajlich - Himesh Patel (Karlík)

• Kristina Jelínková - Gemma Arterton (Koktejlová směs)

• Jiří Krejčí - Ariyon Bakare (Černý přeliv)

• Tomáš Juřička - Hugh Bonneville (Starosta)

• Viktor Dvořák - David Tennant (Ďábelský guláš)

• Pavel Vondra - Peter Serafinowicz (Smrt)

• Další hlasy: Jan Battěk, Petra Tišnovská, Jakub Saic, Roman Štabrňák, David Voráček, Šárka Vondrová, Eliška Voráčková

Zajímavosti:

• Úžasný Mauric je prvním filmovým zpracováním dětské knihy Terryho Pratchetta a zároveň součástí slavného cyklu Zeměplocha. Přestože některé jeho knihy byly již zpracovány pro televizi (Otec prasátek, Hlídka, Dobrá znamení), jde o první velkou animovanou adaptaci.

• Ačkoli se jedná o britský film, animace vznikla převážně v německém studiu Studio Rakete. Film je evropskou koprodukcí (Velká Británie - Německo), což je v oblasti celovečerních animací stále výjimečné.

• Autor Terry Pratchett zemřel v roce 2015, ale na scénáři spolupracovali členové jeho nadace, zejména dlouholetý asistent Rob Wilkins, který dohlížel na zachování ducha a humoru originálu. „Terry by to miloval,“ uvedl.

• Postava Malicie byla ve filmu rozvinuta více než v knize. Tvůrci ji pojali jako „meta-postavu“, která komentuje dějové zvraty a narativní strukturu - doslova žije ve světě pohádek.

• Inspirací byly jak temné pohádky bratří Grimmů, tak moderní vyprávění ve stylu filmů od studia Pixar - tedy kombinace dobrodružství pro děti a hlubšího, místy až existenciálního přesahu.

• Přestože je film určen primárně dětem, byl v roce 2022 vybrán i na prestižní festival Sundance, kde zaujal svou chytře vystavěnou strukturou a schopností oslovit diváky napříč generacemi.

• Překladatelé a režie českého dabingu si dali záležet na zachování humoru a narážek originálu. Některé hlášky byly kreativně upraveny pro české publikum - například jména jako Zlomyslná Pochmurná nebo Ďábelský guláš.

zdroj: Nova