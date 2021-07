TV Seznam na podzim: Pokračování Lajny, show Mistři zahrad i filmy

28.07.2021 15:17

Celoplošná televizní stanice Televize Seznam představila svůj podzimní program založený jak na vlastním obsahu, tak na klasických českých filmech, zahraničních akvizičních seriálech či animovaných snímcích pro celou rodinu.

Diváci se tak mohou od října těšit na pokračování úspěšného seriálu Lajna v hlavní roli s Jiřím Langmajerem a Hanou Vagnerovou, novinkami bude kuchařská show Ve dvou se to lépe vaří s Pavlem Berkym, účastníkem MasterChefa, a zahrádkářská show Mistři zahrad se zkušenou moderátorkou Danou Makrlíkovou. Ta bude zahrady nejen proměňovat, ale divákům také ukáže ty nejkrásnější zahrady v Česku.

Aktuální měsíční divácký zásah televizní stanice české internetové jedničky 2,5 milionů diváků a oproti loňskému roku se měsíční share zvýšil na aktuálních 0,72 %*.

▲ Seriál Lajna 3 (foto: Seznam TV)

„ Tento podzim poprvé nabídneme divákům vlastní seriál tvořený primárně pro televizní vysílání, a to třetí řadu seriálu Lajna. Dále představíme dva nové pořady z naší produkce - Mistry zahrad a Ve dvou se to lépe vaří. Vedle toho se diváci mohou těšit i na stálice našeho vysílání Šťastné pondělí, Záhady Josefa Klímy a Moje místa. Prioritou i nadále zůstává nezávislé a kvalitní zpravodajství, které vysíláme sedm dní v týdnu vždy od 18:25 hodin. Fanoušky seriálů určitě potěší uvedení zahraničních seriálů a programové schéma doplní samozřejmě i filmy - jak páteční rodinné animáky, tak česká klasika v úterý a neděli večer či sobotní zahraniční tvorba ,“ říká k podzimnímu programovému schématu Ivan Mikula, ředitel Televize Seznam.

Zvýšila se i poptávka klientů, kteří objednávají reklamní kampaně v Televizi Seznam.

„ Meziročně jsme získali šestkrát více inzerentů a produkujeme téměř osmkrát více reklamních spotů. Klienti kromě cenově výhodné spotové reklamy stále častěji projevují zájem o propojení s prémiovým obsahem formou product placementu v pořadech vlastní tvorby, jako je například seriál Lajna. Vzrostl i výkon průměrné kampaně, a to o čtvrtinu ,“ dodává Kamil Veselý, manažer agenturního prodeje Seznam.cz.

▲ Podzimní večerní programové schéma TV Seznam (foto: Seznam TV)

Týdenní programové schéma

Pondělní večerní schéma již tradičně zahájí satirické Šťastné pondělí Jindřicha Šídla. Následovat bude od září seriál Domácí hřiště, ve kterém to nová trenérka prestižního fotbalového klubu nebude mít v typicky mužském prostředí vůbec snadné.

V říjnu Televize Seznam uvede pokračování velmi úspěšného seriálu Lajna. Seriál se natáčel z velké části v prostředí pražské O2 arény a například dresy pro seriálovou švédskou hokejovou reprezentaci byli dodány přímo od Švédského hokejového svazu. V seriálu se mimo Jiřího Langmajera alias trenéra Hrouzka a Denisky v podání Hany Vagnerové představí Michal Suchánek, Václav Neužil, Zdeněk Piškula nebo Michal Isteník. Seriál uvede na podzim i slovenská televize TV JOJ.

Úterní a nedělní večery bude i nadále patřit klasickým českým filmům, diváci se mohou těšit například na Holky z porcelánu, Můj brácha má prima bráchu nebo Zítra to roztočíme, drahoušku.

▲ Show Mistři zahrad (foto: Seznam TV)

Středeční prime time bude tradičně patřit ženám. Ve 20:00 hodin odstartují premiérové díly pořadu Blanky Kubíkové Moje místa, ve kterých se moderátorka vypraví například za Romanem Vojtkem, Bárou Hrzánovou či Janem Rosákem. Od druhé poloviny srpna něžné pohlaví potěší romantický seriál Nemocnice Dobrá karma, ve kterém doktorka Ruby Walkerová přijíždí do Indie, hledá práci a rozptýlení od svého zlomeného srdce.

Druhá půlka týdne nabídne divákům ve večerním slotu od 20:00 hodin oblíbené Záhady Josefa Klímy, od druhé poloviny srpna pak bude v kriminální tématice pokračovat seriál Až vše pokryje prach a Baptiste. Prvně zmíněný seriál nás přenese do Kodaně ochromené teroristickým útokem a života osmi zdánlivě odlišných lidí, kteří jsou propojeni více, než se na první pohled zdá. Baptiste je spin-off seriálů Nezvěstní, který Televize Seznam vysílala na jaře. Vrací se tak detektiv Julien Baptiste, který se ponoří do kriminálního podsvětí Amsterdamu.

Pátek bude patřit celé rodině v podobě animovaných filmů. Malí i velcí diváci se mohou společně těšit na Včelku Máju, Ovečku Shaun a další.

Na sobotní odpoledne od 16:45 hodin si Televize Seznam připravila pro diváky nový pořad Mistři zahrad plný okouzlujících proměn a také těch nejmalebnějších českých zahrádek a zahrad. Mimo rady a zahradní proměny bude pořad také soutěžní. V každém díle se představí jedna soutěžní zahrada. A jejich majitelé z řad diváků se utkají o titul Mistr zahrad. Sobotní večery budou patřit filmům. Každý týden tak Televize Seznam do vysílání zařadí zahraniční snímky jako například Obr dobr, Tajemná zahrada nebo filmy s dvojicí Spencer & Hill.

I v neděli odpoledne se mohou diváci radovat z novinky z vlastního obsahu Televize Seznam. Zábavný pořad Ve dvou se to lépe vaří umožní divákům nahlédnout do světa celebrit v kuchařském prostředí. Moderátor, kuchař, módní návrhář, ale také miláček soutěže MasterChef Česko, Pavel Berky, v každém díle připraví minimálně dva recepty. Nebude na to ale sám. Co díl, to jedna hvězda českého showbyznysu jako například Jan Čenský, Saša Rašilov či Dana Morávková.

Týden od září uzavře kriminální seriál Vraždy na Shetlandech odehrávajíc se ve Skotsku, kde polovina obyvatel má nejbližší sousedy až za kopcem, dveře se tu nezamykají, a když dojde k vraždě, vzbudí to pochopitelně vlnu obviňování.

• Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, CS: 15+, reach 000, share %, období: 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021

zdroj: Seznam