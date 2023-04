Film Spolu ovládl TOP 10 filmů na českém Netflixu

24.04.2023 15:40

Uvedení nového českého filmu Spolu na oblíbené streamovací platformě Netflix v České republice vyvolalo značný zájem diváků. Komorní drama režisérů Davida Laňky a Martina Müllera se drží v čele aktuálního žebříčku TOP 10 nejsledovanějších filmů.

V hlavních rolích příběhu o komplikovaném soužití matky, dcery a autistického syna excelují Veronika Žilková, Kamila Janovičová a Štěpán Kozub. Film Spolu vstoupil do nabídky Netflixu 11. dubna, tedy symbolicky jen pár dní po Světovém dni zvýšení povědomí o autismu, který OSN v roce 2007 vyhlásila na 2. duben.

▲ Film Spolu: Veronika Žilková a Štěpán Kozub (foto: Pavel Šinágl)

„ Od první projekce filmu Spolu mám nesmírnou radost z toho, jak na něj diváci reagují. Že tenhle dramatický příběh rodiny s handicapovaným členem přijímají s takovou dávkou empatie. To, že na něj do kina přišlo 90 tisíc lidí a že teď boduje na Netflixu a de facto hned pár hodin po svém uvedení se stal nejsledovanějším filmem, mě naplňuje radostí hlavně proto, že vyvrací mýtus, který se mezi českými producenty prapodivně zakořenil, totiž že aby byl film úspěšný, musí být nekomplikovaný a nesmí diváka zatěžovat problémy. Úspěch Spolu je odpovědí, že film musí být hlavně pravdivý, o obyčejných lidech a jejich každodenních starostech a radostech, aby ho vzali za svůj. Aby mu rozuměli. Spolu takovým filmem je. A takovým filmem bude i film Jedna noc, který právě natáčím a který se bude dotýkat problému finanční tísně. Jak je snadné do ní spadnout, ale zatraceně těžké se z ní dostat ,“ reaguje na úspěch svého filmu režisér David Laňka.

Film Spolu, který vznikl podle stejnojmenné divadelní předlohy francouzského dramatika Fabia Marra, měl premiéru 28. září 2022. Poprvé byl představen v rámci 56. ročníku MFF Karlovy Vary.

zdroj: 2media