ČT oslaví 70 let od zahájení vysílání dnem otevřených dveří

25.04.2023 10:08

DNES!

Česká televize oslaví 1. května sedmdesát let od zahájení televizního vysílání. Svým divákům nabídne bohatý program, a to jak u obrazovek, tak i přímo ve studiích v Praze, Brně a Ostravě.

Už tuto sobotu zve zájemce na Den otevřených dveří. Prohlídku televizního zákulisí doplní setkání s desítkami osobností ČT, hry a soutěže pro děti i vystoupení tanečníků a osobností ze StarDance. Na narozeninový víkend uvede Česká televize premiérové pořady, třeba speciální vydání Všechnopárty s Jiřinou Bohdalovou, Markem Ebenem a Ivo Šmoldasem.

„ Česká televize, dříve pod značkou Československá, se za sedmdesát let existence stala pevnou součástí života celé řady generací. S milníkem, který si připomínáme, vnímám současně také zodpovědnost a odhodlání i nadále posouvat Českou televizi kupředu. Dlouhodobě patříme na špici tuzemského zpravodajství a publicistiky i hrané, animované a dokumentární tvorby. A to nejen z pohledu sledovanosti, ale zejména divácké spokojenosti, která v minulém roce dosáhla historicky nejvyšších hodnot. Nic z toho, co děláme, by ale nebylo možné bez našich diváků. Jako malé poděkování jsme jim k jubileu připravili den otevřených dveří ve všech třech našich televizních studiích ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

▲ Den otevřených dveří ČT (foto: Česká televize)

Pozvánka do zákulisí

Česká televize připravila po čtyřech letech unikátní možnost prohlédnout si zákulisí v Praze, Brně a Ostravě. Na Kavčích horách jsou připraveny celkem čtyři prohlídkové trasy, z toho jedna bezbariérová, vyhrazená pro návštěvníky s pohybovým omezením. Návštěvníci Kavčích hor se mohou těšit na prohlídku studií a kulis oblíbených pořadů pro děti i dospělé.

Na nejmenší diváky čeká Studio kamarád, Kouzelná školka nebo Planeta YÓ. Dospělým zájemcům Česká televize přiblíží zákulisí Případů 1. oddělení, Devadesátek i aktuálně vysílané Volhy. Chybět nebude ani prohlídka zpravodajského a technického zázemí, truhlářských dílen, skladu dobového nábytku nebo přenosových vozů.

Brněnské televizní studio zve na prohlídku studií soutěžního AZ-kvízu či na setkání s herci pořadu Dobré ráno, Brno! V Ostravě představí technické i zpravodajské zázemí i kostýmy z oblíbené pohádky Tajemství staré bambitky.

Televizní areál na Kavčích horách nabídne také venkovní doprovodný program, kterým přítomné provede moderátorka Marcela Augustová. Kromě setkání a autogramiády desítek herců a osobností České televize čeká na návštěvníky Písničkohraní s Magdou Reifovou a Petrem Vackem, koncert Bombarďáka, Peče celá země Terezou Bebarovou a Václavem Koptou nebo taneční vystoupení vítězky StarDance Veroniky Khek Kubařové s Dominikem Vodičkou. Nabitý program zakončí koncert Báry Polákové.

Den otevřených dveří začne ve všech třech televizních studiích shodně v devět hodin dopoledne a skončí v šest večer. Podrobnosti k programu a konkrétní prohlídkové trasy diváci naleznou na webu www.ceskatelevize.cz/70let

Jubilejní Všechnopárty i výběr ze zlatého fondu

Na televizní obrazovky, stejně jako do aplikace iVysílání, přinese výročí premiéry oblíbených pořadů. Jednička nabídne v sobotu večer narozeninovou Všechnopárty, ve které Karel Šíp vyzpovídá Jiřinu Bohdalovou, Marka Ebena a Ivo Šmoldase. O den později, v neděli 30. dubna, se diváci mohou těšit na finále dobové minisérie Volha. Oslavy sedmi dekád od začátku tuzemského televizního vysílání zároveň odemknou pořady zlatého fondu, které odvysílají programy ČT1, ČT2 i kulturní ČT art.

Dějiny televize v knižní podobě

Historické milníky tuzemského vysílání i přehled úspěšné televizní tvorby připomene také kniha s názvem 70 let stále spolu. Publikaci v limitovaném vydání vznikla v autorském týmu České televize a přináší ohlédnutí za vývojem Československé a České televize, připomíná historické milníky televizního vysílání i přehled úspěšné televizní tvorby. Obsahuje řadu archivních obrazových materiálů i historických přehledů. K dostání bude na e-shopu Edice ČT.

Výběr z programu České televize k výročnímu víkendu:

sobota 29. 4.

Všechnopárty speciál - 70 let ČT ČT1 20:10

Hrdý Budžes ČT art 20:15

Samotáři ČT1 22:35

neděle 30. 4.

Hotel Evropa 1/2 ČT2 20:00

Volha 5/5 ČT1 20:10

Dvacet let Olympicu ČT art 20:15

pondělí 1. 5.

Pelíšky ČT1 20:10

Hotel Evropa 2/2 ČT2 20:00

Prodaná nevěsta ČT art 20:15

První máj ČT2 21:40

Občanský průkaz ČT1 22:10

zdroj: ČT