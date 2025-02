Změna v uzbeckém muxu: Zakódování Sport Uz, Mahalla v HD

19.02.2025 15:48

V uzbeckém multiplexu CRRT na telekomunikačním satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat, který se nachází na orbitální pozici 52°E, došlo ke změnám v distribuci některých programů.

Sportovní kanál Sport Uz byl zakódován (CA Verimatrix). Skončila tak možnost bezplatného příjmu poměrně exotického sportovního kanálu v Evropě. Důvodem k zakódování jsou zřejmě vysílací práva na některé sportovní přenosy, které se nemohou vysílat mimo území Uzbekistánu.

▲ Mahalla HD - záběr z příjmu stanice

Další změnou je ukončení distribuce stanice Toshkent.

Změna v muxu do třetice - televizní stanice Mahalla byla překlopena do vysokého rozlišení (HDTV). Po stanicích O'zbekiston 24 a Lux.TV je to v pořadí třetí HD stanice z Uzbekistánu.

Multiplex s uzbeckými programy se vysílá ve východním paprsku. Příjem je proto v Čechách bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm). Směrem na východ signál slábne a je nutná parabola o větším rozměru.

technické parametry:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,926 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK