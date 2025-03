Seriál Lovci pokladů přichází na FilmBox

28.03.2025 11:13

DNES!

Milovníci nebezpečných výprav a historických záhad si přijdou na své. Televizní kanál FilmBox představí v pondělí 7. dubna kultovní seriál z přelomu tisíciletí „Lovci pokladů“.

Diváci se mohou těšit na pravidelnou dávku napětí každý všední den od 18:00 a vychutnat si dobrodružství archeoložky Sydney Foxové v opravdu svižném tempu, na programu jsou totiž rovnou dva díly za sebou.

Hlavní postavou seriálu je charismatická profesorka a archeoložka Sydney Foxová, kterou ztvárnila Tia Carrere, známá nejen ze seriálu „Waynův svět“, ale také jako dabérka Nani v animovaném filmu „Lilo a Stitch“. Sydney je nebojácná, vtipná a nebojí se vyrazit až na samý konec světa, pokud existuje šance odhalit dávno ztracené artefakty. Její postava je často popisována jako ženský protějšek Indiana Jonese, místo zaprášených knih však volí adrenalin, nebezpečí a exotická místa.

Na cestách ji doprovází její vzdělaný, lehce nesmělý asistent Nigel Bailey (Christien Anholt), který se sice občas ztrácí v akčním dění, ale jeho teoretické znalosti jsou nepostradatelné. Vztah mezi Sydney a Nigelem přináší nečekanou a osvěžující dynamiku. Sydney je statečná, chytrá a fyzicky zdatná, zatímco Nigel se často ocitá v nesnázích a potřebuje záchranu. Tato netradiční dvojice dodává příběhu komediální nádech a zároveň zvýrazňuje silnou hlavní hrdinku. Trojici uzavírá energická Claudia (Lindy Booth), která zůstává na univerzitě, kde zajišťuje zázemí a administrativu. Její trefné hlášky a bezprostřední styl vnášejí do příběhu humor a lehkost.

▲ Seriál Lovci pokladů uvede FilmBox (foto: SPI International/FilmBox)

Přestože seriál působí dojmem, že jeho hrdinové cestují po celém světě, většina scén se natáčela v Kanadě, konkrétně v Torontu a jeho okolí. Tvůrci si však dali mimořádně záležet na kulisách, rekvizitách i vizuálních efektech, aby každá epizoda působila jako výprava do exotických koutů světa, od Střední Ameriky přes Asii až po Evropu.

Hlavní hvězda seriálu, Tia Carrere, vnesla do své role nejen šarm a silnou osobnost, ale také fyzickou zdatnost, neboť mnoho akčních scén zvládla bez pomoci kaskadéra. Sama herečka popsala svou roli jako vysněnou kombinaci inteligence, odvahy a dobrodružství.

Československá epizoda

Příjemné překvapení čeká na diváky v České republice a na Slovensku. V jednom z dílů, nazvaném „Upíří polibek“, se děj částečně odehrává v Československu. V úvodních titulcích se objeví nápis "Československo, 1720 n. l." a diváci jsou vrženi do temné scenérie, kde satanista prchá před svými pronásledovateli. Ačkoli je časová osa pouze smyšlená, epizoda nabízí zajímavé historické pozadí inspirované evropskými legendami. Hlavní hrdinové Sydney a Nigel se vydávají po stopách tajemného kalichu a jejich pátrání je zavede do podzemní krypty, která ukrývá vchod do tajné hrobky ukryté pod kašnou ve fiktivní Praze.

Jednotlivé epizody čerpají inspiraci z historických záhad a legend jako je meč krále Artuše, římské mince nebo templářské symboly. Právě spojení historie, napínavé fikce a akce proměnilo Lovce pokladů v jedinečný seriál, který si získal fanoušky po celém světě.

Lovci pokladů zavedou diváky na dobrodružnou výpravu do tajemných chrámů a zapomenutých hrobek, a to ve dvou epizodách vysílaných od 7. dubna každý všední den v 18:00 na FilmBoxu.

FilmBox je televizní kanál, který nabízí zábavný obsah pro široké publikum, včetně hollywoodských filmů, oblíbených evergreenů, populárních seriálů a místní produkce. Kanál je součástí portfolia televizních kanálů SPI International.

zdroj: SPI