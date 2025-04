Current Time ukončila vysílání

Zpravodajská a informační televizní stanice Current Time ukončila svůj provoz. Na obrazovce je místo běžného vysílání jen statická obrazovka s důvodem pozastavení vysílání.

Na programové pozici Current Time se aktuálně vysílá následující textová informace v tomto znění:

" We regret to inform you that US Agency for Global Media (USAGM) has decided to terminate the distribution of Current Time ".

▲ Current Time - statická obrazovka s informací místo vysílání

V překladu:

" S lítostí vám oznamujeme, že americká agentura pro globální média (USAGM) se rozhodla ukončit distribuci stanice Current Time ".

Zastavení provozu Current Time souvisí s rozhodnutím stávající administrativy nepokračovat ve vysílání programů do zahraničí. Toto se mělo dotknout i rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, které jsou stále v provozu.

Program Current Time HD do Evropy šířila lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+ na satelitech Astra a Eutelsat.

bývalé technické parametry - Current Time HD:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,515 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,977 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA