Český rozhlas zve na Den otevřených dveří

13.05.2025 14:31

DNES!

V sobotu 17. května se u příležitosti oslav 102 let od zahájení rozhlasového vysílání opět uskuteční Den otevřených dveří Českého rozhlasu. Během dne budou v budově na Vinohradech probíhat komentované prohlídky i pestrý doprovodný program. Bohaté aktivity čekají návštěvníky i v regionálních studiích.

Český rozhlas i letos otevře své dveře a návštěvníci si tak budou moci prohlédnout jeho prostory, dozvědět se nejrůznější zajímavosti o historii rozhlasového vysílání, detaily z technického zákulisí nebo informace o jednotlivých stanicích a útvarech ČRo.

▲ Den otevřených dveří (foto: ČRo)

„ Těší mě, že můžeme v sobotu 17. května znovu otevřít budovy Českého rozhlasu a ukázat všem zájemcům, jak vypadá práce ve vysílání a co všechno se odehrává v zákulisí při přípravě pořadů, zpravodajství nebo živých vysílání. Den otevřených dveří je pro Český rozhlas navíc spojený s oslavou narozenin a počátkem pravidelného rozhlasového vysílání. Proto jsme si již tradičně připravili bohatý program pro návštěvníky všech věkových kategorií a budeme rádi, když tento den oslaví s námi v Českém rozhlase ,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

V rámci rozhlasového komplexu na Vinohradech bude od 9.00 do 17.30 hodin pro všechny zájemce připravena prohlídka vysílacích studií, setkání s moderátory i lidmi, kteří připravují vysílání, a řada koncertů či jiných doprovodných programů. Součástí programu budou také akce připravené jednotlivými stanicemi, kde se veřejnost může dozvědět více o dění v Českém rozhlase.

Před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě budou mít návštěvníci příležitost se seznámit s prací přenosových vozů ČRo. Bude zde k dispozici mobilní studio Radiožurnálu, stříbrný R-stream i zpravodajská krátkovlnka. Ve Studiu S1 (vstup z Vinohradské 12) chystá Dvojka od 11.00 hodin živé vysílání speciálu pořadu Tobogan s Alešem Cibulkou a jeho hosty, po kterém bude následovat autogramiáda. V živém vysílání bude na stejném místě pokračovat od 13.00 hodin pořad Dvojka u piana s Petrem Bende. Mezi 15.00 a 16.00 hodinou proběhne setkání s osobnostmi stanic Radiožurnálu a Plus a od 16.00 do 18.00 si budou moci příznivci Radiožurnálu Sport vyzkoušet komentovat hokejový zápas s profesionálním sportovním reportérem.

Studio 2 bude věnované kulturnímu programu stanic Vltava, D-dur a Jazz. Od dopoledních hodin si bude možné poslechnout Trio Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Hororové povídky, vysílání pořadu Ranní Mozaika nebo hudební vystoupení Avokadua, které balancuje na pomezí folku a jazzu.

Radio Wave připravuje speciální vysílání s návštěvníky ve studiu a písničkami na přání. Zájemci budou mít dále možnost nahlédnout do nejmodernějšího studia Českého rozhlasu a prohlédnout si živé vysílání Rádia Junior, na kterém se mohou i podílet. V blízkosti studia bude pro menší děti připravený hravý koutek, kde si děti mohou poslechnout pohádky, vybarvovat omalovánky nebo si nechat podepsat kartičku od oblíbeného moderátora.

Posluchači se budou moci dozvědět také informace o Radioservisu a audioportálu mujRozhlas. Prodejna Radioservisu bude otevřena od 9.00 do 18.00 hodin a její speciální prodejní místo před S1 nabídne od 10.00 do 14.00 hodin knihy hostů Toboganu a moderátorů přítomných na autogramiádě. MujRozhlas představí vše, co nabízí Český rozhlas v rámci digitálního obsahu, od literárně dramatických děl až po experimentální podcasty včetně možností poslechu živého vysílání Českého rozhlasu na internetu.

Po celý den bude otevřena i Galerie Vinohradská 12, ve které probíhá výstava ve spolupráci s organizací Post Bellum pod názvem Nezapomeňme 80 k připomenutí událostí 2. světové války a jejího konce v květnu roku 1945.

Na začátku prohlídkové trasy před recepcí Římská 13 přiblíží své fungování stanice Radio Prague International, která má na starosti zahraniční vysílání v několika cizích jazycích.

Všechny doprovodné programy bude možné absolvovat i bez prohlídky rozhlasu. Vstup je zdarma.

Časové vstupenky na komentované prohlídky je možné rezervovat telefonicky v pracovní době na čísle 720 860 980.

Veškerý program Českého rozhlasu, včetně regionálních stanic, a další informace jsou k dispozici na webových stránkách rozhlasu.

zdroj: ČRo