FOX s novou streamovací platformou FOX One

17.05.2025 15:44

Společnost Fox Corporation oznámila spuštění své nové streamovací služby. Globální mediální společnost Ruperta Murdocha oznámila spuštění streamovací platformy pod názvem FOX One.

Očekává se, že streamovací služba nabídne to nejlepší ze zpravodajství, sportu a zábavy FOXu. Nejnovější informace o FOX One najde zájemce na stránkách fox.com/foxone.

Diváci v Americe, kteří zrušili kabelovou televizi nebo ji nikdy neměli, budou mít nyní přístup ke kompletnímu portfoliu značek FOX, včetně FOX News, FOX Business, FOX Weather, FOX Sports, FS1, FS2, BTN, FOX Deportes a dalších.

" Víme, že FOX má nejvěrnější a nejangažovanější publikum v oboru, a proto je FOX One navržen tak, aby oslovil i jiné publikum než jen placenou televizi a poskytoval divákům veškerý nejlepší obsah FOX přímo, ať už se nacházejí kdekoli. Tuto platformu jsme od základů vybudovali tak, aby spotřebitelé mohli konzumovat naše pořady a zapojit se do nich, přičemž jsme využili nejmodernější technologie pro zlepšení uživatelského zážitku napříč celou platformou ," řekl generální ředitel FOX One Pete Distad.

FOX One přinese mnoho zajímavých funkcí, včetně pokročilého přístupu k personalizaci, který se přizpůsobuje preferencím sledování a zároveň integruje živý obsah a obsah na vyžádání do uceleného zážitku.

Služba by měla být spuštěna na podzim roku 2025, před začátkem sezón NFL a univerzitního fotbalu.

Společnost Fox Corporation produkuje a distribuuje zpravodajské, sportovní a zábavní programy prostřednictvím svých ikonických značek FOX News Media, FOX Sports, FOX Entertainment, FOX Television Stations a Tubi Media Group. Tyto značky mají kulturní význam pro spotřebitele a komerční význam pro distributory a inzerenty. Široký dosah umožňuje poskytovat obsah, který zaujme a informuje publikum, rozvíjí hlubší vztahy se zákazníky a vytváří zajímavější nabídku produktů. FOX si udržuje působivé výsledky v oblasti zpravodajství, sportu a zábavy, což ovlivňuje jeho strategii využívat své silné stránky a investovat do nových iniciativ.

zdroj: satkurier.pl