V Polsku začal tendr na dva nové programy pro DTT

17.05.2025 17:22

DNES!

V Polsku bylo zahájeno výběrové řízení na obsazení dvou programových slotů v osmém pozemním multiplexu (MUX 8), které uvolní komerční stanice Metro a Zoom TV.

Podle regulátora mohou být nové stanice s univerzálním nebo specializovaným obsahem.

Dne 5. května 2025 předseda polského regulátora KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) oznámil možnost získání licence na distribuci televizního programu v celoplošném televizním multiplexu MUX 8. Toto oznámení bylo zveřejněno v Monitoru Polski dne 15. května 2025.

K dispozici jsou dvě licence DVB-T/DVB-T2, každá na dobu 10 let. Nové pozemní kanály budou vysílat 24 hodiny denně. Žádosti mohou vysílatelé podávat do 45 dní od data zveřejnění inzerátu, tj. do 30. června 2025.

Přestože se tendr týká získání nové licence a nikoliv rozšíření stávající, nikde není uvedeno, že se musí jednat o zcela nové kanály. Příkladem je stanice telewizja Republika, která vysílá na základě dvou samostatných licencí - satelitní a pozemní.

V současné době v MUX 8 mohou vysílat následující televizní stanice:

38 - Metro (vysílatel Green Content ze skupiny TVN Warner Bros. Discovery) - do 28. prosince 2025

39 - Zoom TV (vysílatele Kino Polska TV ze skupiny Kino Polska Group) - do 28. prosince 2025

40 - Nowa TV (vysílatel TV Spektrum z Polsat Plus Group)

41 - WP (vysílatel Wirtualna Polska Media z Wirtualna Polska Holding)

50 - ViDoc TV (vysílaná stanicí Red Carpet TV ze skupiny Red Carpet Media Group) - nevysílá

51 - Republic (vysílatel Republic Television)

52 - wPolsce24 (broadcaster Fratria)

To je celkem 7 kanálů, které plně využívají kapacitu MUX 8. Dřívější rozhodnutí vysílacích společností stanic Metro a Zoom TV o opuštění pozemního vysílání otevírá cestu pro zařazení dvou nových stanic. Pokud budou všechny procedury dokončeny včas, mohou nové stanice v MUX 8 vysílat již 29. prosince 2025.

Licence pro pozemní vysílání stanic telewizja Republika a wPolsce24 zůstávají otázkou. Dne 9. dubna letošního roku Správní soud ve Varšavě zrušil rozhodnutí KRRiT o udělení vysílacích licencí pro MUX 8. Rozsudek není pravomocný a KRRiT oznámila, že podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Budoucnost ViDoc TV v MUX 8 je také nejistá. Kanál byl 14. února 2025 společností Emitel odstraněn z multiplexu z důvodu dluhu přesahujícího 5 milionů zlotých (cca 30 milionů korun).

V této situaci zůstávají jedinými spolehlivými vysílacími společnostmi v MUX 8 stanice Nowa TV a WP, které nedávno prodloužily své licence, včetně možnosti vysílání ve standardu DVB-T2.

Do kdy jsou platné licence kanálů pro MUX 8?

Metro - do 28. prosince 2025 (nebude prodloužena)

Zoom TV - do 28. prosince 2025 (nebude prodloužena)

Nowa TV - do 6. ledna 2036

WP - do 13. ledna 2036

ViDoc TV - do 29. ledna 2034

Republika - do 1. července 2034

wPolsce24 - do 1. července 2034

MUX 8 funguje v DVB-T v MPEG-4. V budoucnu by mohl přejít na DVB-T2 a HEVC a programy na HD vysílání.

zdroj: satkurier.pl