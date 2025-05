Oneplay Sport a Nova Sport odvysílají MS klubů FIFA 2025

23.05.2025 14:54

DNES!

Již 15. června odstartuje v USA Mistrovství světa klubů FIFA 2025. Fanoušci se mohou těšit na nejlepší světové týmy v čele s Realem Madrid, Manchesterem City, Interem Milán, Bayernem Mnichov, PSG či Interem Miami s Lionelem Messim.

Vysílací práva pro české diváky získala skupina Nova. Kanály Oneplay Sport 1/4 a Nova Sport 3/6 přinesou z tohoto prestižního turnaje více než 60 přímých přenosů od základních skupin až po finále.

Mistrovství světa klubů se poprvé v historii odehraje v rozšířeném formátu s 32 týmy a proběhne v období, kdy se nekonají žádné jiné ligové ani klubové soutěže.

▲ Mistrovství světa klubů FIFA 2025 na programech Oneplay Sport 1/4 a Nova Sport 3/6 (foto: TV Nova)

Vybrané přímé přenosy doplní studia a expertní analýzy v podání známých tváří z vysílání stanic Oneplay Sport a Nova Sport.

Turnaj nabídne osm skupin po čtyřech týmech. První dva z každé skupiny postoupí do vyřazovací části. Hrát se bude na dvanácti stadionech v jedenácti městech napříč Spojenými státy. Finálový duel hostí ikonický MetLife Stadium v New Jersey. Zahajovací ceremoniál ozdobí vystoupení Robbieho Williamse, globální hudební hvězdy a ambasadora turnaje. Oficiální písní je „Freed from Desire“ od italské zpěvačky Galy.

Vítězný tým se může těšit na odměnu až 125 milionů dolarů, což je historicky nejvyšší finanční prémie v rámci klubového šampionátu. Pro srovnání, vítěz Ligy mistrů UEFA si přijde zhruba na 85 milionů dolarů.

Na červnovém Mistrovství světa klubů FIFA 2025 se objeví například vítězové Ligy mistrů UEFA z posledních sezon, mezi nimi Chelsea, Real Madrid a Manchester City. Doplňovat je budou kluby z Jižní Ameriky jako Palmeiras, Flamengo, River Plate nebo Boca Juniors.

Z domácí MLS se ukáže Inter Miami s Lionelem Messim. Turnaje se dále zúčastní egyptský Al Ahly, mexický Monterrey nebo saúdskoarabský Al Hilal.

zdroj: Nova