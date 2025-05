MS klubů FIFA 2025 na Slovensku na Voyo

24.05.2025 16:10

DNES!

Streamovací platforma Voyo přinese divákům na Slovensku přímý přenos Mistrovství světa klubů FIFA 2025, kde se představí nejprestižnější světové týmy na ikonických stadiónech v USA.

Již 15.6.2025 odstartují v USA Mistrovství světa klubů FIFA 2025. Fanouškové se mohou těšit na nejlepší světové týmy na čele s Realem Madrid, Manchesterem City, Interem Milán, Bayernem Mnichov, PSG či Interem Miamy s Lionelem Messim.

Vysílací práva pro slovenské diváky získala skupina Markíza.

Streamovací platforma Voyo přinese v rámci předplatného Voyo maximum více než 60 přímých přenosů z tohoto prestižního turnaje - od základních skupin až po finále.

MS klubů FIFA 2025 se poprvé v historii odehrají v rozšířením formátu s 32 týmy a uskuteční se v období, kdy se nekonají žádné jiné ligové ani klubové soutěže.

Turnaj nabídne osm skupin po čtyřech týmech. První dva týmy z každé skupiny postoupí do osmifinále. Finálový duel bude hostit ikonický MetLife Stadium v New Jersey. Hrát se bude na 12 stadionech v 11 amerických městech. Otevírací ceremoniál zpestří vystoupení Robbieho Williamse, globální hudební hvězdy a ambasadora turnaje. Oficiální písní je "Freed from Desire" od italské zpěvačky Galy.