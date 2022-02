Prima chce omezení přetáčení reklam chce až od června

2dny

▲ Obr č. 1 - Sídlo skupiny FTV Prima (foto: FTV Prima)



Rozhodli jsme se vyjít vstříc žádostem některých operátorů, pro které je zavedení nového technického řešení komplexní s ohledem na jejich platformy pro různá zařízení. Konečný termín zavedení nových pravidel pro omezení přetáčení obchodních sdělení stanovujeme na 1. června 2022. Věříme, že tímto rozhodnutím získáme navíc dostatek času, aby operátoři mohli připravovaná řešení odladit a otestovat. Zároveň to všem umožní vysvětlit chystané změny divákům a zákazníkům

Zdroje z reklamních příjmů jsou pro nás coby komerční televizi zcela zásadní, v praxi jde o hlavní zdroj financování výroby našich pořadů. Stále rostoucí trend zpětného sledování pořadů a s tím spojeného přetáčení reklam v kombinaci se všeobecným trendem růstu cen, který zvyšuje náklady na produkci pořadů, je pro naši skupinu nadále neúnosný. Zatímco operátoři na nabídku zpětného přehrávání bez reklam lákají v reklamních kampaních nové zákazníky, my mezitím každoročně přicházíme o stovky milionů korun z neodvysílané reklamy

Jaké varianty mohli operátoři pro své zákazníky vybrat?

Omezení přetáčení reklamních bloků na programech televizní skupiny Prima mělo u IPTV platforem platit od 1.3.202. Nakonec se Prima rozhodla termín posunout o tři měsíce. Operátoři tak budou mít více času na implementaci požadovaných funkcí.Ačkoliv termín 1.3.2022 původně televize Prima uváděla jako "definitivní" pro nastavení nových pravidel konzumace obsahu z programů televize Prima na IPTV a OTT platformách, nakonec se rozhodla posunout platnost nových pravidel o čtvrt roku.Do té doby by se proto nemělo nic měnit na možnosti přetáčet reklamní bloky na stanicích Prima na internetových platformách. Nicméně to se ale s příchodem nového dne D změní - všichni operátoři budou muset dodržovat nové požadavky provozovatele programů FTV Prima.Operátorům Prima nabízí několik možností, jak funkci přetáčení reklamy svým zákazníkům zprostředkovat.,“ vysvětluje Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.,“ dodává Vladimír Pořízek.Omezení přetáčení reklam skupina Prima zavádí u všech IPTV a OTT operátorů současně. Pro rok 2022 se domluvila s operátory, kteří potřebné technické řešení implementují, na plošném snížení objemu reklamy zobrazované divákům při zpětném zhlédnutí pořadů. Díky tomu diváci uvidí jen přibližně třetinu reklamního breaku. Na obchodní politice jednotlivých operátorů pak bude, jaké balíčky s možností přetáčení reklam svým zákazníkům nabídnou. K dispozici mají celkem čtyři varianty.1.: Televizní reklamy budou moci uživatelé přeskočit během zpětného sledování po méně než polovině přehrávání reklamního bloku. Bude-li například osmiminutový, po třech minutách bude divákovi umožněno jej přetočit.2.: Standardní TV reklama během zpětného sledování bude nahrazena aktuální jinou onlinovou reklamou, v rozsahu dokonce jen 1,15 minuty ve čtyřech reklamních blocích do hodiny, což je takřka třikrát méně, než je u nás divák zvyklý.3.: Operátor vykoupil práva na možnost přeskakování reklamy při zpětném sledování, a diváci tak mohou sledovat Primu dál, jak byli dosud zvyklí.4.: Pokud operátor žádnou z těchto variant není schopen zabezpečit (například z technických důvodů), musí bohužel přetáčení reklamy během zpětného přehrávání programu zakázat. Diváci uvidí všechny reklamní spoty tak, jak byly přehrány ve standardním vysílacím čase.Zároveň s tímto krokem Prima zintenzivnila aktualizaci programových schémat, divákům se tak při zpětném zhlédnutí načte vždy přesný začátek pořadu, a nebudou tedy muset ztrácet čas jeho hledáním. Pokud diváci chtějí nadále sledovat oblíbené programy skupiny Prima bez reklam, mohou také využít placenou službuOd roku 2018 se počet domácností, které mají IPTV příjem, více než zdvojnásobil. V roce 2021 měla IPTV příjem více než pětina všech domácností. Ve strategické cílové skupině 15-39 let má IPTV příjem téměř třetina lidí. Zpětné zhlédnutí (timeshift) tvoří více než polovinu sledovanosti u IPTV. Kompenzace od operátorů za přeskočenou reklamu byly do března letošního roku pro komerční skupinu Prima nulové.Pro diváky satelitní a pozemní televize se od června nic nemění. Nadále mohou sledovat programy Prima a nahrané pořady si mohou bez omezení přetáčet. Včetně reklamy.redakce