CANAL+ v březnu: Podle skutečné události II či Špion mezi přáteli

18.02.2025 14:19

DNES!

V březnu CANAL+ představí v premiéře druhou řadu satirického seriálu Podle skutečné události. Streamovací platforma uvede také již velmi známé a úspěšné seriály Úžasná paní Maiselová a Špion mezi přáteli.

PREMIÉRA SERIÁLU

Od 16. března

Podle skutečné události II (Based on a True Story S2, 2024)

Druhá řada seriálu pokračuje v satirickém pohledu na svět skutečných zločinů a podcastů. Po událostech první série se manželé Ava (Kaley Cuoco) a Nathan (Chris Messina) potýkají s následky svých rozhodnutí, zatímco se jejich životy opět proplétají s postavou sériového vraha Matta (Tom Bateman). Jako novopečení rodiče mají za sebou Ava a Nathan tři náročné měsíce rodičovství. Ava se chce plně soustředit na péči o rodinu a je odhodlaná odolat své posedlosti skutečnými zločiny a vrátit se k práci realitní makléřky, zatímco Nathan trénuje soukromé klienty v tenisu. Seriál opět kombinuje prvky komedie a dramatu.

Od 25. března

Úžasná paní Maiselová I-V (The Marvelous Mrs. Maisel, S1-5, 2017-2023)

Úžasná paní Maiselová je brilantně natočený seriál s pěti řadami, který si získal obrovskou popularitu a řadu prestižních ocenění. Příběh sleduje Miriam „Midge“ Maisel (Rachel Brosnahan), ženu v domácnosti v New Yorku 50. let, která se po tom, co ji její manžel opustí, rozhodne stát stand-up komičkou. Seriál nabízí nejen vynikající herecké výkony, ale i skvostnou vizuální stránku a skvělé dialogy, které kombinují humor a sociální kritiku. Midge se vyrovnává s překážkami ve své kariéře, osobním životě i ve společnosti. Její vztah s rodiči a s bývalým manželem od první do poslední série skvěle vykresluje celou společenskou situaci. Seriál je tak oslavou ženské síly a emancipace. Jedná se o jeden z nejvýraznějších seriálů poslední dekády, který oslovil jak diváky, tak kritiky.

Od 28. března

Špion mezi přáteli (A Spy Among Friends, 2022)

Britský dramatický špionážní seriál se zaměřuje na příběh dvou blízkých přátel, kteří se během studené války zapletou do světové špionáže. Hlavní postavy Nicholas Elliott (Damian Lewis) a Kim Philby (Guy Pearce) jsou skutečnými historickými osobnostmi, které hrály klíčovou roli v britské tajné službě MI6, přičemž Philby se stal známým tím, že byl sovětským špionem. Seriál se zaměřuje na vztah mezi těmito dvěma muži. Sleduje jejich přátelství i hluboké tajemství, které Philby skrývá. Když je Philby odhalen jako sovětský agent, Elliott se ocitá v těžké situaci, kdy se musí vyrovnat s pocitem zrady, a zároveň se snaží rozklíčovat, co všechno o svém příteli ve skutečnosti věděl. Vynikající herecké výkony Damiana Lewise a Guye Pearce vytváří základ silného příběhu ze světa špionáže.

zdroj: CANAL+