Premiéra filmu Smrtelné zlo: Probuzení na Nova Cinema 14. dubna

Nova Cinema uvede 14. dubna ve 22:35 hodin film Smrtelné zlo: Probuzení z roku 2023, který je součástí legendární hororové série Evil Dead, známé svými ikonickými hororovými skvosty.

Série byla zahájena v roce 1981 filmem Lesní duch, režírovaným Samem Raimim. Tento film odstartoval příběhy o démonických silách a jejich střetu s obyčejnými lidmi. Následovaly snímky jako Smrtelné zlo 2 (1987) a Armáda temnot (1992), které rozvíjely tento temný a krvavý vesmír. V roce 2013 byl uveden remake filmu Lesní duch, který přinesl moderní pohled na původní příběh.

▲ Film Smrtelné zlo: Probuzení brzy na Nova Cinema (foto: Warner Bros. Entertainment Inc.)

Film Smrtelné zlo: Probuzení představuje další kapitolu v této legendární hororové sérii, tentokrát pod režijním vedením Leeho Cronina. Děj se přesouvá z tradičního lesního prostředí do městského bytu v Los Angeles, kde se setkávají dvě odcizené sestry, Beth (Lily Sullivan) a Ellie (Alyssa Sutherland). Jejich shledání je narušeno nálezem tajemné knihy, která uvolní démonické síly, ohrožující nejen je, ale i ostatní obyvatele budovy.

Zajímavosti:

• Film byl natáčen v chronologickém pořadí, což je ve filmovém průmyslu poměrně neobvyklé.

• Název budovy, ve které se děj odehrává, "Monde", je přesmyčkou slova "démon".

• Původně měl film premiérovat na streamovací platformě HBO Max, ale nakonec bylo rozhodnuto o uvedení do kin.

• Natáčení probíhalo od 6. června do 27. října 2021 na Novém Zélandu.

• Na rozdíl od předchozích filmů, které se odehrávaly v lesní chatě, je tento snímek zasazen do městského prostředí.

• Scéna, kde se z výtahu vylévá krev, je odkazem na proslulý film Osvícení z roku 1980 od režiséra Stanleyho Kubricka.

• Ve filmu bylo použito přes 6 500 litrů umělé krve.

• Odkaz na literaturu: V úvodu filmu čte postava Teresy (Mirabai Pease) knihu Na Větrné hůrce od Emily Brontëové.

• Smrtelné zlo: Probuzení mělo premiéru přesně 40 let po prvním filmu Lesní duch (1983), což zdůrazňuje trvalý vliv této hororové série.

• Ve filmu lze nalézt odkazy na jiné hororové snímky, například scéna se zvracením připomíná film Vymítač ďábla a závěrečný mutant evokuje film Věc.

• V prologu filmu jsou na stěně kabiny tikající hodiny, stejné jako ty, které kreslí Cheryl v původním filmu.

