Marie Rottrová nazpívala ústřední píseň k seriálu Polabí

27.06.2025 13:12

DNES!

FTV Prima, Dramedy Productions a Universal Music představují ústřední píseň k novému seriálu Polabí. Ústřední píseň - Doma nazpívala „Lady soul“ Marie Rottrová. Ještě než se seriálová novinka představí diváků, už teď si můžou poslechnout hit, který se jim usadí v hlavě.

Jednu z nejkrásnějších seriálových písní nazpívala do novinky Polabí - Tady jsme doma soulová královna Marie Rottrová, hudbu složil David Solař a text napsala Ester Brožová. Píseň bude mít premiéru v médiích už 27. června - jako ideální hudební doprovod pro letní cesty za odpočinkem i návraty domů.

▲ Marie Rottrová (foto: FTV Prima)

„ Když mi nabídli nazpívat píseň pro nový rodinný seriál, velmi mě oslovilo nejen téma domova, ale i celkové poselství. Věřím, že tahle píseň může lidi provázet na cestách - ať už jedou na dovolenou nebo se vrací domů. Protože domov je přece nejen místo, ale i pocit, který si neseme uvnitř. Klip už jsem viděla a je moc krásný, řekla bych, že se vydařil. Je v něm kolem mě rodinná kapela a to bylo moc milé ,“ říká zpěvačka Marie Rottrová.

Videoklip k písni režíroval hlavní režisér seriálu Polabí Biser A. Arichtev, který patří mezi stálé spolupracovníky Dramedy Productions. Vizuální zpracování propojuje poetiku seriálu s emocí písně a podtrhuje její poselství o blízkosti, rodině a návratech.

Videoklip:

„ Pracovat s Marií Rottrovou bylo skvělé. Byla dokonale připravená a není divu, že se na scéně pohybuje čtyřicet let. Je to naprostý profík. To, že do videoklipu zapojila celou svou rodinu, včetně syna a vnuků - Maxe na bicí a Bruna na kytaru -, je opravdu unikátní věc. Ukazuje to nejen její lidskost, ale i to, jak hluboce je hudba zakořeněná v její rodině. Takové propojení generací v umění je vzácné a dojemné ,“ prozradil skladatel David Solař.

Seriál Polabí, který se na obrazovkách FTV Prima objeví ještě letos, vypráví příběhy obyvatel malého městečka, kde se všichni znají a i přes složité životní situace hledají cestu k sobě navzájem.

„ Těší nás, že můžeme divákům ještě před samotným startem seriálu představit jeho hudební linku. Věříme, že píseň Doma si najde místo v srdcích posluchačů - zvlášť během léta, kdy ji lidé mohou poslouchat při cestách na dovolenou nebo na chalupu ,“ říká Lucia Kršáková, výrobní ředitelka FTV Prima.

„ Máme radost, že právě Polabí je prvním seriálem, který vzniká ve spolupráci FTV Prima a Dramedy Productions. Vážíme si spolupráce s průkopníky a vizionáři televizní tvorby, kteří se podepsali pod řadu úspěšných českých seriálů s mezinárodním přesahem ,“ dodává Lucia Kršáková.

„ Polabí je seriál o tom, co nás drží při zemi a zároveň pohromadě - o rodině, lásce a důvěře. Přesně to jsme chtěli vyjádřit i ústřední písní. A když vám ji nazpívá Marie Rottrová, víte, že se dotkne nejen uší, ale i srdce ,“ dodává producent Filip Bobiňski z Dramedy Productions.

Seriál Polabí je v procesu nejen psaní, ale i natáčení. Vypráví příběhy tří rodin, které jsou vzájemně propojeny - ať už přátelstvím, vztahy, prací nebo nevraživostí. Pod křídly ho má dohromady s televizí Prima i Dramedy Productions v čele s producentem Filipem Bobiňskim a Petrem Šizlingem. Diváci se mohou těšit na Miroslava Etzlera, Vilmu Cibulkovou, Václava Vydru, Johanu Matouškovou, Thomase Seana Pšeničku, Martina Písaříka, Pavla Řezníčka, Lucii Štěpánkovou, Lucii Polišenskou, Lukáše Příkazkého, Hanu Drozdovou, Šárku Krausovou, Naďu Konvalinkovou, Sašu Rašilova, Kristýnu Badinkovou, Ladislava Hampla, Hanu Kusnjerovou, Jiřího Vyorálka, Adama Vaculu, Andreu Růžičkovou a mnoho dalších.

Režie: Biser A. Arichtev, Tomáš Bařina, Petr Nikolaev, Tomáš Mašín

O tom, kdy seriál Polabí vstoupí na obrazovky, bude televize Prima diváky včas informovat.

zdroj: FTV Prima