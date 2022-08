Programy maďarské TV2 pro Direct One z Intelsatu

18.08.2022 11:46

DNES!

Zákazníci maďarské satelitní pay-tv platformy Direct One budou nově přijímat tématické programy tamní komerční televize TV2 z kapacity satelitu Intelsat 10-02 (1°W).

K programům TV2 Comedy, TV2 Kids a TV2 Séf a také ke stanici Zenebutik v multiplexu HDT na kmitočtu 12,723 GHz byly připojeny CA systémy, které využívá platforma Direct One - tedy Irdeto (CAID 0D97, 0653), Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 1815 a 181D) plus Conax (CAID 0B1D) pro kabelovky. Zbývající programy TV2 v tomto multiplexu TV2 a SuperTV2 jsou nadále kryptovány jen systémem Conax (CAID 0B1D), který slouží jen pro potřeby kabelových operátorů.

Všechny 4 programy s připojenými CA systémy Direct One patří do maďarské skupiny TV2 Média a doposud je platforma Direct One nabízí zákazníkům z vlastní kapacity na satelitu Thor (0,8°W), na kmitočtu 11,919 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S.

technické parametry - TV2 Comedy, TV2 Kids, TV2 Sef, Zenebutik:

• Intelsat 10-02 (1°W), freq. 12,723 GHz, pol. V, SR 26666, FEC 2/3, DVB-S/QPSK