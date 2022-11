Poznejte kouzlo Aljašky na TLC

Zemský ráj to na pohled. Aljaška je vysněnou destinací všech dobrodruhů. Nic na světě ovšem není tak zalité sluncem, jak se někdy na první pohled zdá. Platí to i o životě na Aljašce, o kterém lze říct, že je do jisté míry krásný, ale také náročný a mnohdy dokonce velmi nebezpečný.

Proto pro vás máme několik rad, které je potřeba mít na zřeteli, pokud se do tohoto zemského ráje nacházejícího se na západním pobřeží Spojených států amerických vydáte.

Připravte se na „nekonečnou“ zimu

Klimatické podmínky mnoho lidí bere na lehkou váhu. Přitom jde možná o vůbec nejdůležitější věc, se kterou byste se měli seznámit, ať už vyrazíte kamkoliv. Na Aljašku obzvlášť. Už od konce listopadu vám tu mohou znepříjemňovat život větrné bouře, teploty pod bodem mrazu, sníh a led. Taková zima může trvat dlouhé měsíce, třeba až do března. Když k tomu v tomto období připočteme jen pár hodin denního světla, můžete mít pocit, že zima nikdy neskončí... Důležité je proto nejen teplé oblečení či schopnost umět rozdělat oheň, ale také potřebná dávka psychické odolnosti.

Mějte oči na šťopkách

O obyvatelích Aljašky se traduje, že jsou milí a bezproblémoví. Ve skutečnosti však platí pravý opak. Kdo ví, možná je to dáno právě těžkými životními podmínkami - velkou zimou, brzkou tmou či izolací -, v každém případě kriminalita zde představuje velký problém. Není to však jediný důvod, proč je potřeba mít oči na šťopkách. Ostražitost je na místě i při pohybu ve volné přírodě, který při nedodržení jistých pokynů a povinností představuje pro cestovatele vůbec to největší nebezpečí. Doporučení: vydávejte se vždy jen do oblastí, které jsou pro turisty určené, držte se vyznačených tras, nepodceňujte proměnlivost počasí, své plánované trasy raději někomu sdělte, a hlavně si přečtěte také zásady, jak se chovat při styku s divokou zvěří, na kterou můžete na Aljašce narazit - vyskytují se zde totiž bizoni, kodiaci nebo medvěd grizzly.

Nenechte doma rybářský prut

Na Aljašce se mísí nespočet kultur. To se projevuje i na místním jídelníčku, díky němuž je také vnímána jako ráj gurmánů. Můžete zde ochutnat například sobí klobásu, polévku z mušlí, spoustu indických specialit, batáty s pikantním aioli nebo zažít pravé kouzlo grilování v přírodě a ochutnat fantastický steak. Je tu ovšem háček. Pokud si budete chtít dopřát podobné dobroty, budete muset sáhnout hodně hluboko do kapsy. To platí i v případě nakupování potravin v obchodech. Řešení? Zajistěte si členství v programu Costco, díky kterému ušetříte spoustu peněz, případně vsaďte na vlastní um a lovecké schopnosti. V aljašských vodách se nachází lososi, pstruzi nebo halibuti, takže prut by měl být součástí vaší povinné výbavy.

Vyhledejte zkušeného dobrodruha

Život na Aljašce je specifický i v mnoha dalších ohledech. Pokud se tedy chystáte na cestu do tohoto zemského ráje, zkuste vyhledat někoho, kdo má podobné dobrodružství už za sebou. Získáte tak další cenné rady a tipy, které se jistě budou hodit. Jestli někoho takového neznáte, nezoufejte. Náhled pod pokličku života na Aljašce vám poskytnou třeba Brownovi, jejichž devítičlenná rodina tu žije prakticky celý život.

Jejich osudy můžete momentálně sledovat v rámci sedmé série seriálu Lidé z aljašských lesů (Alaskan Bush People), která má premiéru 29. listopadu ve 21 hodin na programu TLC.

