muxIP se rozšířil o WildTV HD

10.03.2025 20:42

včera

Volně vysílaná HD platforma muxIP s americkými tematickými programy se rozšířila o další stanici. V multiplexu muxIP se objevil nový bezplatný program WildTV.

WildTV HD vysílá v plném HD rozlišení 1920x1080 v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem v kodeku AAC.

Stanice WildTV HD se zaměřuje na přírodopisné pořady. Program se vysílá v angličtině.

▲ WildTV HD - záběr z příjmu stanice

Vedle WildTV HD se na nové kapacitě platformy (freq. 11,785 GHz) objevila také stanice AWE HD, která byla doposud šířena jen v původním multiplexu na kmitočtu 11,355 GHz, pol. V.

Stanice se staly součástí multiplexu MuxIP, který se zaměřuje na poskytování FAST kanálů k televizním operátorům v Evropě. Je to zajímavý multiplex s americkými volně vysílanými kanály v HD se zaměřením na sport a zábavu. Nabídka například obsahuje programy jako Cricket Gold, Sports First, MVMT Movement of Culture a mnoho dalších.

technické parametry - WildTV HD, AWE HD:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA