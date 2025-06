Jak snadné je dostat se za mříže, ukáže nový dokument Smoke na ČT

20.06.2025 10:49

Na samopěstitele konopí nahlížela justice jako na těžké zločince a podle toho je také postihovala vysokými tresty. Od května, kdy poslanci schválili velkou reformu trestního práva a s tím i změkčení pravidel pro pěstování a držení konopí pro vlastní potřebu, by postih měl být mírnější.

Dokumentární film Smoke režiséra a scenáristy Robina Kvapila, který 26. června ve 21:00 uvede ČT2, ukazuje příběhy těch, kdo byli odsouzeni na řadu let za mříže za pěstování konopí, a přináší také pohled adiktologa, právníků i politiků.

▲ Dokument Smoke (foto: Česká televize)

„ Osobně nemám ke konopí žádný zvláštní vztah. Ale vnímám, že přísné tresty pro konopné vězně, kteří si v přeplněných českých vězeních odpykávají 5, 8, klidně i 10 let, čím dál častěji kritizují odborníci, veřejnost i politici. Zajímalo nás, kdo jsou tito zločinci a co přesně provedli, jak se k trestům staví zákonodárci, soudci a politici a jak vnímají konopí adiktologové. Podařilo se nám získat svědectví, která ukazují, že pravidla pro pěstování a výpočet obsahu THC v konopí jsou často nesrozumitelná, přesto vedou k přísným verdiktům soudů. Film se snaží poctivě analyzovat důvody vztahu Čechů k pěstování konopí a přiblížit příběhy samopěstitelů, kteří kvůli němu skončili za mřížemi ,“ říká kreativní producentka Veronika Slámová.

V českých věznicích sedí v současné době zhruba 1 500 lidí s vysokými tresty za pěstování konopí. V řadě případů se jedná o seniory či chronicky nemocné, kteří si marihuanu pěstovali na svých zahradách a balkonech pro vlastní výrobu hojivých mastí či tinktur. V dokumentu Smoke se režisér Robin Kvapil a novinářka Ivana Svobodová vydali za zdi českých věznic, aby navštívili několik lidí odsouzených za pěstování a poodhalili jejich příběhy.

Například Lukáš Chudý byl stíhán za to, že se dvěma kamarády zasadil dohromady 30 rostlin v lese kdesi za Znojmem. Policie s nimi zacházela jako s organizovanou skupinou. Dostal trest 8,5 roku ve věznici s ostrahou. Důchodce František Kovařík, který ze svého konopí vyráběl tinktury pro devadesátiletou matku své manželky, byl odsouzen na pět a půl roku. Až letos byl omilostněn prezidentem Petrem Pavlem. Problematiku výpočtu celkového zabaveného množství, která má vliv na výši trestu, ilustruje i případ Matěje Černého, který dostal souhrnně 11,5 let. Jeho příběh je o to smutnější, že má kvůli výši trestu omezenou možnost vídat svého malého syna.

„ Nejprve jsem si myslel, že za všemi těmi rozsudky, jejichž výše bije do očí, musí být nějaká konspirace, něčí zájem. Během natáčení jsem ale zjistil, že skutečnost je mnohem horší. Že je to jenom další z příkladů, kdy se nějaký aparát nesmyslně snaží udržet status quo. Znepokojivý rozměr do celé problematiky navíc vnáší vyjádření nezávislých expertů. Práce soudů a policie ve mně po natáčení nevzbuzuje důvěru ,“ říká režisér a scenárista Robin Kvapil. Změna trestního práva podle něj zatím na odsouzené nemá žádný pozitivní dopad. „ Obávám se, že to rozhodně není věc, která by výrazně změnila zavedenou praxi. Je to malý krok správným směrem. I to se každopádně počítá ,“ dodal Robin Kvapil.

Film na půdorysu konkrétních příběhů odsouzených lidí ukazuje fungování policie, justice a státních zástupců, kteří podobné delikty řeší. Vystupují v něm adiktolog Pavel Kubů, advokát Adam Biňovec, agrobioložka a soudní znalkyně Anežka Janatová, soudce Krajského soudu v Hradci Králové Jiří Vacek a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (v době natáčení dokumentu ještě ve funkci ministra).

