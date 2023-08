28,2E: Hudební televize zaměření na 90. léta od září

30.08.2023 16:16

Nový bezplatný videoklipový kanál zaměřený na hudbu jedné dekády zahájí pravidelné vysílání již brzy. Nová stanice That's 90s začne vysílat již v pátek 1.9.2023.

Stanice That's 90s již získala svůj programový slot na satelitu Astra 2F (28,2°E) a přešla tak ze zkušebního režimu na ostrý provoz.

Program je šířen z transpondéru v britském paprsku. Znamená to, že příjem je možný v Čechách s parabolami větších rozměrů v závislosti na lokalitě příjmu. Hlavní zóna pokrytí je totiž nasměrována na britské ostrovy a signál mimo toto území slábne.

▲ That's 90s - záběr z příjmu stanice

Kanál That's 90s se vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení (544x576) a volně ( FTA). Vysílání je určeno především pro diváky ve Velké Británii. Nicméně s ohledem na volné vysílání je možné stanici sledovat v dosahu pokrytí družice.

That's 90s je dalším kanálem zaměřený na hudbu jedné dekády minulého století. Provozovatel již svým divákům nabízí programy That's 60s, That's 70s, That's 80s a hlavní program That's TV věnovaný hudbě a zábavě. Pouze programy That's 60s a That's TV se vysílají přes evropský svazek družice Astra 2G, který umožňuje bezproblémový příjem programu s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy. Kanál That's TV vysílá bloky hudby z ostatních svých kanálů. Je tedy možné, že bude vysílat i blok věnovaný 90. létům.

technické parametry - That's 90s:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA