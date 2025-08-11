Quantcast
Nova Sport 6 zamíří na Skylink

DNES! | Tisk | komentáře

Sportovní kanál Nova Sport 6 bude dostupný více divákům. Tento program se stane součástí programové nabídky česko-slovenské satelitní platformy Skylink, lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+.

Společnosti CANAL+ Group, TV Nova a TV Markíza uzavřely novou dohodu, v jejímž rámci si vzájemně zpřístupní všechny své sportovní stanice. Uživatelé Oneplay v České republice a Voyo na Slovensku tak mají ve vybraných tarifech nově přístup ke všem zápasům anglické Premier League a přenosům z turnajů ženského tenisového okruhu WTA.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Skupina sportovních kanálů Nova Sport. Ilustrační foto (foto: TV Nova)
Na druhé straně se mohou zákazníci televizních platforem Skylink a freeSAT, provozovaných skupinou CANAL+, těšit na kompletní nabídku programů Nova Sport.

Jsme velmi rádi, že můžeme oznámit rozšíření nabídky o dosud chybějící program Nova Sport 6. Naši diváci tak nyní uvidí závody MotoGP, zápasy fotbalové Ligy mistrů, turnaje UFC a spoustu dalších atraktivních sportovních přenosů,“ říká Ladislav Řeháček, VP CANAL+ Luxembourg pro Českou republiku a Slovensko. CANAL+ je aktuálně držitelem vysílacích práv na nejvyšší anglickou fotbalovou ligu Premier League, turnaje ženského tenisu okruhu WTA, nejvyšší francouzskou ragbyovou ligu Top 14 a stále populárnější World Padel Tour. 



Sport patří mezi klíčové pilíře živého vysílání. Moc nás proto těší, že díky této dohodě se ke kvalitním soutěžím dostane ještě větší množství diváků, kterým tak můžeme přinést radost, emoce a další společně prožité chvíle,“ vysvětluje Dušan Mendel, šéf sportu na TV Nova.

Peter Gažík, generální ředitel skupiny Markíza dodává: „Díky novému sportovnímu obsahu pro naše uživatele ještě více zatraktivníme platformu Voyo. Premier League má na Slovensku velkou řadu fanoušků, a proto věříme, že je rozšířením naší nabídky potěšíme.“

redakce

komentáře čtenářů




