freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru

freeSAT: Přeladění vybraných stanic na ThoruDNES! | Tisk | komentáře
Některé televizní programy na satelitní platformě freeSAT, operátora M7 Group, člena skupiny CANAL+, mění své vysílací parametry v rámci satelitního systému Thor na pozici 0,8°W.
Pro bezproblémový příjem stanic je nutné provést nové vyhledávání stanic a to zadáním níže uvedených frekvencí. Samotné přeladění se týká výhradně zákazníků s vlastními set top boxy. Naprosté většiny klientů freeSATu, kteří využívají přijímače s funkcí FastScan změny parametrů vůbec nezaznamená, neboť si přijímač s FastScan automaticky stahuje nejnovější kanálovou mapu z vysílání.
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Přeladění se týká stanic Film+ CZ, Viasat Nature, Nat Geo Wild HD a Duna World pro zákazníky v České republice. Klienti freeSAT Slovensko budou přelaďovat stanice Viasat Nature, Nat Geo Wild HD, ATV, Cool a Duna World.
Operátor zákazníkům doporučuje přeladit programy nejpozději do 3.11.2025, kdy bude vysílání na původních parametrech ukončeno. Stěhování stanic na nové parametry dochází z technických důvodů.
▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů pro freeSAT Česko
▲ Tabulka č. 2 - Nové parametry programů pro freeSAT Slovensko
redakce
Pro bezproblémový příjem stanic je nutné provést nové vyhledávání stanic a to zadáním níže uvedených frekvencí. Samotné přeladění se týká výhradně zákazníků s vlastními set top boxy. Naprosté většiny klientů freeSATu, kteří využívají přijímače s funkcí FastScan změny parametrů vůbec nezaznamená, neboť si přijímač s FastScan automaticky stahuje nejnovější kanálovou mapu z vysílání.
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Přeladění se týká stanic Film+ CZ, Viasat Nature, Nat Geo Wild HD a Duna World pro zákazníky v České republice. Klienti freeSAT Slovensko budou přelaďovat stanice Viasat Nature, Nat Geo Wild HD, ATV, Cool a Duna World.
Operátor zákazníkům doporučuje přeladit programy nejpozději do 3.11.2025, kdy bude vysílání na původních parametrech ukončeno. Stěhování stanic na nové parametry dochází z technických důvodů.
|Program:
|Film+
|Nat Geo Wild HD
|Viasat Nature
|Duna World
|Pozice ve FastScan:
|124
|31
|46
|201
|Satelit:
|Thor 0,8°W
|Thor 0,8°W
|Thor 0,8°W
|Thor 0,8°W
|Kmitočet:
|11 958 MHz
|12 034 MHz
|11 727 MHz
|11 919 MHz
|Polarizace:
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|FEC:
|7/8
|3/4
|3/4
|7/8
|Symbolová rychlost:
|28 000 kS/s
|30 000 kS/s
|28 000 kS/s
|28 000 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů pro freeSAT Česko
|Program:
|Viasat Nature
|Nat Geo Wild HD
|ATV
|Cool
|Duna World
|Pozice ve FastScan:
|46
|31
|212
|215
|211
|Satelit:
|Thor 0,8°W
|Thor 0,8°W
|Thor 0,8°W
|Thor 0,8°W
|Thor 0,8°W
|Kmitočet:
|11 727 MHz
|12 034 MHz
|11 958 MHz
|12 265 MHz
|11 919 MHz
|Polarizace:
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|FEC:
|3/4
|3/4
|7/8
|7/8
|7/8
|Symbolová rychlost:
|28 000 kS/s
|30 000 kS/s
|28 000 kS/s
|28 000 kS/s
|28 000 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
▲ Tabulka č. 2 - Nové parametry programů pro freeSAT Slovensko
redakce