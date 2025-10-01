freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru

Quantcast
Některé televizní programy na satelitní platformě freeSAT, operátora M7 Group, člena skupiny CANAL+, mění své vysílací parametry v rámci satelitního systému Thor na pozici 0,8°W.

Pro bezproblémový příjem stanic je nutné provést nové vyhledávání stanic a to zadáním níže uvedených frekvencí. Samotné přeladění se týká výhradně zákazníků s vlastními set top boxy. Naprosté většiny klientů freeSATu, kteří využívají přijímače s funkcí FastScan změny parametrů vůbec nezaznamená, neboť si přijímač s FastScan automaticky stahuje nejnovější kanálovou mapu z vysílání.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Přeladění se týká stanic Film+ CZ, Viasat Nature, Nat Geo Wild HD a Duna World pro zákazníky v České republice. Klienti freeSAT Slovensko budou přelaďovat stanice Viasat Nature, Nat Geo Wild HD, ATV, Cool a Duna World.

Operátor zákazníkům doporučuje přeladit programy nejpozději do 3.11.2025, kdy bude vysílání na původních parametrech ukončeno. Stěhování stanic na nové parametry dochází z technických důvodů.

Program:Film+Nat Geo Wild HDViasat NatureDuna World
Pozice ve FastScan:1243146201
Satelit:Thor 0,8°WThor 0,8°WThor 0,8°WThor 0,8°W
Kmitočet:11 958 MHz12 034 MHz11 727 MHz11 919 MHz
Polarizace:vertikálnívertikálnívertikálnívertikální
FEC:7/83/43/47/8
Symbolová rychlost:28 000 kS/s30 000 kS/s28 000 kS/s28 000 kS/s
Norma:DVB-S2/8PSKDVB-S2/8PSKDVB-S2/8PSKDVB-S2/8PSK

▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů pro freeSAT Česko
Program:Viasat NatureNat Geo Wild HDATVCoolDuna World
Pozice ve FastScan:4631212215211
Satelit:Thor 0,8°WThor 0,8°WThor 0,8°WThor 0,8°WThor 0,8°W
Kmitočet:11 727 MHz12 034 MHz11 958 MHz12 265 MHz11 919 MHz
Polarizace:vertikálnívertikálnívertikálnívertikálnívertikální
FEC:3/43/47/87/87/8
Symbolová rychlost:28 000 kS/s30 000 kS/s28 000 kS/s28 000 kS/s28 000 kS/s
Norma:DVB-S2/8PSKDVB-S2/8PSKDVB-S2/8PSKDVB-S2/8PSKDVB-S2/8PSK

▲ Tabulka č. 2 - Nové parametry programů pro freeSAT Slovensko
