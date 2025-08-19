freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko

freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a JojkoDNES! | Tisk | komentáře
Tři televizní programy z nabídky satelitní televize freeSAT mění vysílací parametry. Pro sledování zmíněných programů je proto nutné na vlastních přijímačích provést nové vyhledávání.
V rámci optimalizace vysílací kapacity dochází k přesunu tří programů na jiné vysílací frekvence. Konkrétně se změna parametrů týká filmového kanálu HBO HD, veřejnoprávního dvojkanálu - dětské ČT:D HD a artová stanice ČT art a slovenského dětského programu Jojko. Všechny tyto stanice nyní divák již najde na nových vysílacích parametrech. Distribuci zajišťuje společnost Slovak Telekom (ST).
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Program HBO HD je součástí české i slovenské nabídky freeSATu, ČT:D HD/ČT art HD české nabídky a stanice Jojko najdou diváci ve slovenských balíčcích freeSATu.
Společnost M7 Group, člen CANAL+, která službu freeSAT provozuje, své zákazníky požádala, aby si programy na nových parametrech přeladili do 11.9.2025, kdy bude distribuce na původních parametrech ukončena. Přeladění se týká jen zákazníků s vlastními set top boxy. Většina zákazníků freeSATi si změny parametrů vůbec nevšimne, neboť se jim programy na přijímačích s funkcí FastScan zaktualizují automaticky.
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 11,977 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
HBO HD.
service ID: 2017
video PID: 1702 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 1703 (česky, MPEG), 1704 (anglicky, MPEG), 1705 (maďarsky, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1882, 1886)
ČT:D HD / ČT art HD.
service ID: 2024
video PID: 2402 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 2403 (česky, MPEG), 2404 (původní, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1882, 1886)
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 12,456 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Jojko.
service ID: 9027
video PID: 2702 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 2703 (slovensky, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1882, 1886)
redakce
V rámci optimalizace vysílací kapacity dochází k přesunu tří programů na jiné vysílací frekvence. Konkrétně se změna parametrů týká filmového kanálu HBO HD, veřejnoprávního dvojkanálu - dětské ČT:D HD a artová stanice ČT art a slovenského dětského programu Jojko. Všechny tyto stanice nyní divák již najde na nových vysílacích parametrech. Distribuci zajišťuje společnost Slovak Telekom (ST).
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Program HBO HD je součástí české i slovenské nabídky freeSATu, ČT:D HD/ČT art HD české nabídky a stanice Jojko najdou diváci ve slovenských balíčcích freeSATu.
Společnost M7 Group, člen CANAL+, která službu freeSAT provozuje, své zákazníky požádala, aby si programy na nových parametrech přeladili do 11.9.2025, kdy bude distribuce na původních parametrech ukončena. Přeladění se týká jen zákazníků s vlastními set top boxy. Většina zákazníků freeSATi si změny parametrů vůbec nevšimne, neboť se jim programy na přijímačích s funkcí FastScan zaktualizují automaticky.
technické parametry:
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 11,977 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
HBO HD.
service ID: 2017
video PID: 1702 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 1703 (česky, MPEG), 1704 (anglicky, MPEG), 1705 (maďarsky, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1882, 1886)
ČT:D HD / ČT art HD.
service ID: 2024
video PID: 2402 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 2403 (česky, MPEG), 2404 (původní, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1882, 1886)
technické parametry:
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 12,456 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Jojko.
service ID: 9027
video PID: 2702 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 2703 (slovensky, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1882, 1886)
redakce