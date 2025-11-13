Quantcast
Čtvrtek, 13. listopadu 2025

V Česku mohou vysílat polské kanály Music Box. Nahradí stanice MTV

Na konci roku 2025 ukončí vysílání hudební kanály pod značkou MTV. Diváci v Česku i na Slovensku získají náhradu - polské hudební programy pod značkou Music Box.

Konec roku se nezadržitelně blíží. S tím i konec videoklipových stanic pod proslulou značkou MTV. Diváci tak přijdou o "dekádové" kanály jako MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, stejně tak i o MTV Hits, club MTV a také o program MTV Live HD. Programy skončí bez náhrady od vysílatele, společnosti Paramount. Konec stanic je součástí velkých škrtů.

Uvolněné místo na trhu se rozhodla využít pražská společnost Music Box Television, s.r.o., která hodlá na českém, slovenském, polském a německém trhu provozovat dva ze tří nově licencovaných programů od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). Česká společnost Music Box Television, s.r.o. je vlastněná polskou společností Music Box Group.

RRTV na svém posledním 15. zasedání konaného 11. listopadu 2025 vyhověl požadavkům společnosti Music Box Television, s.r.o, a udělil ji tři vysílací licence pro programy s názvy Music Box Polska, Music Box Dance a Music Box Hits. Všechny tři licence platí pro distribuci prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetem). Licence platí 12 let.

Music Box Polska

Hlavní kanál Music Box Polska se bude vysílat jen na území našich severních sousedů - v Polsku. Stanice bude nabízet primárně hudební videoklipy a doplňkový zábavní obsah o hudbě, celebritách, filmech, módě, událostech z kultury. Vysílat bude 24 hodiny denně v polském jazyce. Vysílání bude dostupné v placených balíčcích u IPTV/OTT operátorů televizních služeb a prostřednictvím webu musicboxtv.pl.

Music Box Dance

Druhá licence pro provozovatele bude sloužit pro program Music Box Dance. Půjde o hudební stanici zaměřenou na elektronickou taneční hudbu a taneční pop. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně. Licence platí pro distribuci na území České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Program se bude vysílat v angličtině.

Distribuce Music Box Dance bude prostřednictvím IPTV/OTT operátorů televizních platforem a prostřednictvím webové stránky.



Music Box Hits

Společnost Music Box Television získala také licenci pro stanici s názvem Music Box Hits. Kanál nabídne hudební program zaměřený na hudební žánry jako pop, elektronická taneční hudba, rap, hip-hop, rock. Program se bude vysílat 24 hodiny denně v angličtině a to na území České republiky, Slovenska, Polska a Německa.

Podobně jako Music Box Dance bude i Music Box Hits k dispozici u IPTV/OTT operátorů televizních platforem a prostřednictvím webové stránky.

RRTV zároveň informovala své protějšky na Slovensku, Polsku a Německu, že na jejich území se mohou vysílat programy Music Box Dance a Music Box Hits s českou vysílací licencí a také polského regulátora informovala, že se v Polsku může vysílat stanice Music Box Polska s českou vysílací licencí.

Music Box Dance a Music Box Hits se tak stanou náhradou za končící club MTV a MTV Hits. Zatím není známo, zda některý z konkurentů MTV spustí i „dekádové“ kanály po vzoru MTV. K dispozici jsou britské stanice NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s & 00s a dále programy NOW Rock a dočasně i NOW XMAS (vánoční kanál), které jsou šířeny FTA do celé Evropy ze satelitu Astra 2G.

redakce

