CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
Portfolio lineárních stanic pod značkou CANAL+ se rozroste. Francouzská mediální skupina CANAL+ spouští u našich jižních sousedů nový sportovní stanici s názvem CANAL+ Golf. Jak již název napovídá, program se bude věnovat jedinému sportu.
CANAL+ v Rakousku provozuje svoji placenou hybridní televizní a video platformu CANAL+ Austria (dříve Austria Sat a HD Austria) šířenou prostřednictvím satelitu a internetu. Tamním zákazníkům nabízí mix domácích a mezinárodních programů různých žánrů včetně bohaté knihovny titulů na vyžádání (VOD).
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
V nabídce rakouské CANAL+ byl doposud jediný vlastní lineární program a to CANAL+ Action. Ten divákům přináší akční filmy a seriály a vybrané fotbalové přenosy (Liga mistrů UEFA, Evropská liga UEFA a Konferenční liga UEFA), na které má CANAL+ práva pro území Rakouska. Program CANAL+ Action znají diváci také u nás. Provozovatel zde nabízí verzi svého programu pro český a slovenský trh. Divákům, především mužskému publiku, nabízí mix akčních seriálů a filmů a dále vybraných přenosů z anglické fotbalové Premier League. Ostatní přenosy z ostrovní fotbalové soutěže vysílá na programech CANAL+ Sport.
CANAL+ si zajistila komplexní vysílací práva na golf v Rakousku. Od letošního roku bude živě a exkluzivně vysílat všechny turnaje dvou největších golfových sérií na světě - včetně PGA TOUR, DP World Tour, prestižního Ryder Cupu a Presidents Cupu. Z PGA Tour bude vysílat všechny turnaje živě a exkluzivně. Z DP World Tour bude v přímých přenosech a exkluzivně nabízet vše s výjimkou Austrian Alpine Open, který bude vysílán i na volně šířeném programu.
CANAL+ bude v Rakousku živě a exkluzivně vysílat Ryder Cup v letech 2027 (Irsko) a 2029 (USA) a Presidents Cup v letech 2026, 2028 a 2030. Tyto přenosy budou doprovázeny komplexním předzápasovým a pozápasovým zpravodajstvím, magazíny, dokumenty a filmy o hvězdách a příbězích golfu.
Nejbližší golfové události na CANAL+ Golf:
15. - 18. ledna 2026:
DP World Tour: Dubai Invitational
PGA Tour: Sony Open Hawaii
22. - 25. ledna 2026:
DP World Tour: Hero Dubai Desert Classic
PGA Tour: The American Express
Stanici CANAL+ Golf najdou abonenti CANAL+ Austria v nabídce satelitní televize na družici Astra na pozici 19,2°E.
technické parametry:
satelit: Astra (19,2°E)
frekvence: 12,515 GHz
polarizace: horizontální
SR: 22000
FEC: 5/6
norma: DVB-S
modulace: QPSK
CANAL+ Golf.
service ID: 4128
video PID: 628 (MPEG-4)
audio PID: 150 (německy, MPEG), 151 (původní, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0648, 0650), Viaccess (CAID 0500, provider id 051900), Nagra MA (CAID 181D)
