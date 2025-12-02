Quantcast
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One

Na maďarském trhu již nepůsobí satelitní placená televize Direct One. Tamní zákazníci najdou služby satelitní televize pod novou značkou a novým operátorem.

Na konci listopadu byla završena dříve ohlášená akvizice maďarské pay-tv platformy Direct One, kterou provozoval a vlastnil CANAL+, konkurenčním operátorem One Hungary, který dříve získal maďarskou platformu Digi TV.


▲ Obr č. 1 - Logo dnes již bývalé satelitní služby Direct One (foto: M7 Group)
Od prosince CANAL+ na orbitální pozici 0,8°W/1°W provozuje DTH platformy freeSAT (Česko a Slovensko) a Focus Sat (Rumunsko). Na maďarském satelitním trhu není společnost přímo aktivní, zajišťuje ale satelitní služby - distribuci maďarských programů - pro zmíněného operátora One Hungary.

Provozovatel One Hungary začátkem prosince významně rozšířil počet svých zákazníků satelitních služeb získáním předplatitelů Direct One. Klienti původní Direct One používají stejné přijímací zařízení jako před dokončením transakce - tedy karty, moduly a přijímače systému Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 1815, 181D). To je i důvod, proč jsou k programům WBD (Warner Bros. Discovery) jmenovitě k programům Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel Hungary, TLC HD, ID - Investigation Discovery, Animal Planet, HGTV a dále k programu Da Vinci připojeny tyto systémy. Programy WBD jsou totiž součástí programové nabídky One Hungary. Původní Direct One je neposkytovala.

S dokončením této transakce skončila na pozici 0,8°W/1°W v Maďarsku přetahovaná o zákazníky. Satelitní diváci v případě zájmu o nabídku televizních služeb konkurenčního operátora jednoduše vyměnili jen přijímají zařízení (set top box s kartou, eventuálně modul s kartou). Venkovní přijímací zařízení se měnit nemuselo.



CANAL+ do budoucna bude z pozice 0,8°W/1°W poskytovat své služby jen na rumunském trhu (DTH služba Focus Sat). Klienti freeSATu postupně přecházejí na programovou nabídku ze satelitu Astra 3C (23,5°E), odkud poskytuje CANAL+ své služby pod značkou Skylink.

Společnost CANAL+ je nadále aktivní na maďarském trhu. Její webové stránky directone.hu nyní přesměrovávají klienty na streamovací platformu CANAL+, která vedle bohaté VOD nabídky seriálů a filmů nabízí přístup k lokální verzi programu CANAL+ Action.

