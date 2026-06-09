Slovak Telekom se sloučí s DIGI Slovakia

Slovak Telekom se sloučí s DIGI SlovakiaDNES! | Tisk | komentáře
Na obzoru je významná změna na slovenském telekomunikačním trhu. Společnost DIGI Slovakia se sloučí s mateřskou firmou Slovak Telekom. Z trhu po 20 letech zmizí značka DIGI TV.
K fúzi společností Slovak Telekom a DIGI Slovakia dojde 1. září (septembra).
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Podle vyjádření operátora přinese sloučení současným zákazníkům DIGI Slovakia vyšší komfort služeb díky stabilní a moderní infrastruktuře Slovak Telekomu, rychlejší přístup k inovacím, novým funkcím internetové televize a digitálním službám i jednodušší správy služeb prostřednictvím digitálních nástrojů.
Po sloučení budou moci zákazníci DIGI Slovakia nadále pokračovat v používání svých aktuálních služeb anebo se mohou rozhodnout pro využívání služeb Slovak Telekomu. Všichni získají po sloučení automaticky přístup k výhodám oblíbené zákaznické platformy Magenta Moments s více jak čtyři sty zvýhodněnými nabídkami slev, benefitů a dárků.
DIGI Slovakia, významný poskytovatel satelitní televize, se v posledních letech soustředila zejména na rozvoj internetové televize a kombinaci TV s pevným internetem, které reflektují měnící se chování zákazníků a získala si svůj okruh zákazníků. Po zániku společnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. bude zachována kontinuita její činnosti, práv, závazků a smluvních vztahů pod společností Slovak Telekom, a.s., která se stává jejím univerzálním právním nástupcem a na kterou přecházejí všechna práva, závazky a povinnosti.
Společnost DIGI Slovakia vstoupila na český i slovenský trh v roce 2006 se satelitní platformou pod značkou DIGI TV. Zatímco v Česku značka DIGI TV zmizela před několika lety (nástupcem se stala Telly), na Slovensku působila doposud. Vedle satelitní televize nabízí i kabelovou televizi, připojení k internetu a televizní službu přes internet (OTT).
redakce
K fúzi společností Slovak Telekom a DIGI Slovakia dojde 1. září (septembra).
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Spojení našeho technologického zázemí, infrastruktury a know-how vytvoří nový prostor pro rozvoj řešení, která reflektují budoucnost televize a konektivity na Slovensku. Těšíme se na nové zákazníky, a stejně jako těm současným, tak i novým jsme připraveni poskytnout ty nejlepší služby a zákaznickou péči. Co se týče spolehlivosti, digitální komfort,“ uvádí Melinda Szabó, generální ředitelka Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.
Podle vyjádření operátora přinese sloučení současným zákazníkům DIGI Slovakia vyšší komfort služeb díky stabilní a moderní infrastruktuře Slovak Telekomu, rychlejší přístup k inovacím, novým funkcím internetové televize a digitálním službám i jednodušší správy služeb prostřednictvím digitálních nástrojů.
Po sloučení budou moci zákazníci DIGI Slovakia nadále pokračovat v používání svých aktuálních služeb anebo se mohou rozhodnout pro využívání služeb Slovak Telekomu. Všichni získají po sloučení automaticky přístup k výhodám oblíbené zákaznické platformy Magenta Moments s více jak čtyři sty zvýhodněnými nabídkami slev, benefitů a dárků.
Plynulý přechod DIGI SlovakiaZákazníci DIGI Slovakia budou moci využívat své současné služeb plynule, bez přerušení a za dohodnutých podmínek. O všech změnách budou informováni prostřednictvím e-mailů a dopisů a informace budou mít dostupné a pravidelně aktualizované na webové stránce www.digislovakia.sk/zlucenie.
Uzavření kamenných prodejen DIGI SlovakiaV souvislosti s přípravou na sloučení se od 1. července 2026 všechny kamenné prodejny DIGI Slovakia uzavřou. Zákazníci DIGI Slovakia budou mít i nadále plně k dispozici zákaznické call centrum, jehož prostřednictvím mohou pohodlně řešit servis, podporu i správu svých služeb. Zákazníci, kteří upřednostňují osobní kontakt, mohou během léta navštívit i prodejny Slovak Telekom, kde jim pracovníci rádi poskytnou potřebné informace a poradenství. Po sloučení obou společností budou zákazníkům k dispozici všechny pobočky Slovak Telekomu a plná zákaznická podpora, jakou operátor poskytuje.
DIGI Slovakia, významný poskytovatel satelitní televize, se v posledních letech soustředila zejména na rozvoj internetové televize a kombinaci TV s pevným internetem, které reflektují měnící se chování zákazníků a získala si svůj okruh zákazníků. Po zániku společnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. bude zachována kontinuita její činnosti, práv, závazků a smluvních vztahů pod společností Slovak Telekom, a.s., která se stává jejím univerzálním právním nástupcem a na kterou přecházejí všechna práva, závazky a povinnosti.
Společnost DIGI Slovakia vstoupila na český i slovenský trh v roce 2006 se satelitní platformou pod značkou DIGI TV. Zatímco v Česku značka DIGI TV zmizela před několika lety (nástupcem se stala Telly), na Slovensku působila doposud. Vedle satelitní televize nabízí i kabelovou televizi, připojení k internetu a televizní službu přes internet (OTT).
redakce