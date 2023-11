NTV Plus přidala do nabídky tři nové programy

13.11.2023 09:16

DNES!

Během listopadu se programová nabídka ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus (36°E) rozšířila o tři nové tématické programy - V gostjach u skazki, Moja stichija a Bridge Classic.

První dvě programové novinky jsou poskytovány ve vysokém rozlišení (HDTV).

V gostjach u skazki (В гостях у сказки) je televizní kanál pro děti a rodiny. Divákům nabízí vtipné i poučné, hrdinné i všední, klasické i moderní, originální i filmové zpracování pohádek. Stanice je součástí balíčku Detskij a také v archivních tarifech 549, 999 a HD Plus.

Moja stichija (Моя стихия) přináší pořady o životě na vodě a dobrodružstvích na moři. Vysílací schéma obsahuje pořady o zábavě na vodě, o sportu - surfování, windsurfingu, kitesurfingu, jízdě na horském kajaku či potápění. Kurzy vodních sportů jsou určeny příznivcům aktivního životního stylu. Program je umístěn do balíčku Razvlekatelnyj a také v archivních tarifech 999 a HD Plus.

Pro hudební fanoušky je nově součástí nabídky NTV Plus stanice Bridce Classic. Jde o stanici, která přináší populární zahraniční videoklipy druhé poloviny dvacátého století. Stanice je umístěna do balíčku Muzykalnyj a také v archivních tarifech Vse vklučeno 999, Bazovyj a Bazyvoj Plus.

technické parametry - V gostjach u skazki HD, Moja stichija HD:

• Express AMU1 (36°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

technické parametry - Bridge Classic:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,977 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess