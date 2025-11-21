Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa

Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světaDNES! | Tisk | komentáře
Na českém a slovenském trhu startují nové hudební kanály Music Box. Konkrétně žánrové programy Music Box Classic, Music Box Dance a Music Box Hits. Brzy jej doplní Music Box Sexy. O vstupu nových videoklipových stanic a další expanzi je dnešní rozhovor.
Antoni Kudrewicz, Head of marketing & business development ve společnostech Music Box Group Sp. z o.o. a Music Box Television s.r.o. v rozhovoru pro web parabola.cz představuje nové programy Music Box a chystané další hudební stanice, které se postupně dostanou na trh. Music Boxy využijí uvolněné místo na trhu po konkurenčních hudebních programech MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV a MTV Live HD), které budou na konci tohoto roku uzavřeny.
Rozhovor vznikal v době, kdy nebyly známé další záměry - tedy spuštění dekádových kanálů Music Box 80s, 90s a 00s.
▲ Obr č. 1 - Logo Music Box Classic (foto: Music Box Television)
Parabola.cz: Na českém, slovenském, polském a německém trhu startují nové hudební kanály Music Box. Můžete je čtenářům webu parabola.cz v krátkosti představit?
Antoni Kudrewicz, Music Box: Ano. Spouštíme několik nových stanic: Music Box Classic (výběr popových a rockových hitů z 80., 90. a 2000. let), Music Box Hits (aktuální hity a premiéry), Music Box Dance (elektronická hudba - od house po trance, od undergroundu po světové legendy) a Music Box Sexy (stylové a smyslné klipy, které jsou čistým potěšením pro oči i uši). V budoucnu plánujeme také kanály Music Box 80s, 90s a 00s, které budou skvělým doplňkem ke kanálu Classic. Nicméně prozatím neplánujeme jejich distribuci v Česku ani na Slovensku. Všechny stanice vysílají ve Full HD.
Odkud se budou kanály Music Box vysílat?
Z České republiky.
Proč jste si pro svůj start kanálů Music Box vybrali i český a slovenský trh? V čem jsou pro Vás tyto trhy zajímavé?
Česko a Slovensko mají silnou tradici hudební televize a zároveň uvolněné místo na trhu po odchodu jiných značek. Jsou to kulturně blízké a hudebně různorodé trhy s vyspělou infrastrukturou. Navíc nám přítomnost v regionu usnadňuje další expanzi do sousedních zemí.
▲ Obr č. 2 - Logo Music Box Hits (foto: Music Box Television)
Music Boxy hodlají oslovit diváky ve čtyřech zemích. Uvažujete o expanzi na další trhy (nejen) v Evropě?
Ano. Po spuštění v Česku, Slovensku, Polsku a Německu plánujeme vstup do Litvy, Lotyšska a Estonska. Zároveň vedeme jednání s dalšími evropskými operátory i s globálními platformami.
Co mohou na kanálech Music Box diváci očekávat? Půjde jen o proud videoklipů nebo se mohou diváci těšit i na živé koncertní vystoupení či hudební festivaly? A co další typy pořadů jako rozhovory s interprety či hudební žebříčky (hitparády)? Budou mít stanice své moderátory či VJ?
Základ tvoří hudební videoklipy a krátké tematické formáty — hudební výběry, fakta o umělcích, žánrové bloky. Moderované pořady ani živá vysílání zatím neplánujeme, ale pokud o ně publikum projeví zájem, jsme otevření vývoji formátu.
V jaké technické kvalitě je budete nabízet?
Vysíláme ve Full HD (1920×1080) s videokodekem H.264. Zvuk je ve stereofonním formátu AAC i MPEG Layer II (~258 kbps), což zajišťuje vysokou kompatibilitu a kvalitní přenos přes IPTV, kabelové sítě i OTT platformy.
Budou programy Music Box zcela bez reklam?
V modelu Pay-TV ano - zcela bez reklamních bloků. V modelu FAST (který v Česku a Slovensku zatím neplánujeme) se místo krátkých infotainmentových segmentů vkládá reklama.
Budete nabízet samostatné feedy stanic pro jednotlivé země s vlastními reklamními bloky?
Naše vysílání obsahuje značky SCTE-35, které umožňují FAST platformám vkládat lokální reklamu.
▲ Obr č. 3 - Logo Music Box Dance (foto: Music Box Television)
Jak daleko jste v jednání s poskytovateli televizních služeb v Česku, na Slovensku, Polsku a Německu? Můžete již prozradit u kterých operátorů budou programy k dispozici?
Již dnes oficiálně startujeme v Česku a na Slovensku (stanice jsou dostupné v OTT službě Antik TV - pozn. redakce).
Budou programy vedle tv operátorů dostupné zdarma ve formě živého streamu na oficiálních stránkách Music Boxů?
Ne.
Kdy programy Music Box zahájí vysílání?
V nejbližší době.
Uvažujete o dalších žánrových či tematických hudebních televizí?
Ano. Máme připraveny projekty Music Box 80s, 90s a 00s, které budou doplňovat hlavní kanály. Už jsme podali žádosti o licence u RRTV a doufáme, že je získáme do konce měsíce. Ale jejich distribuci zatím neplánujeme ani v Česku, ani na Slovensku, ani v Polsku.
Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Vyleťal
