Pondělí, 2. března 2026

Thats TV uzavřel lineární hudební kanály

Na britském trhu skončily další videoklipové televize. Společnost That's Television Ltd na konci minulého měsíce uzavřela tři své tematicky laděné hudební programy.

K hudebním fanouškům přichází další špatná zpráva. Po silvestrovském uzavření hudebních stanic MTV společnosti Paramount Global se rozhodla zúžit počet svých televizních aktivit i vysílací skupina That's Television Ltd. Na konci února uzavřela tři ze svých šesti programů - jmenovitě That's 80s, That's Oldies a That's Melody. Stalo se tak po pouhých dvou měsících, co skončily hudební programy MTV.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Vysílání That's 70s. Archivní záběr z příjmu
Program That's 80s se zaměřoval na videoklipy z 80. let minulého století, That's Oldies na klipy z 60. až 80. let minulého století a That's Melody na melodické starší i novější hity. Stanice byly šířeny přes satelit Astra 2F na pozici 28,2°E v britském paprsku. Příjem byl proto omezen na britské ostrovy. S parabolami větších rozměrů byl příjem možný i v regionu střední Evropy. Příjmové podmínky se lišily podle lokality příjmu.

Stávající rodina kanálů That's TV

V současné době společnost That's Television Ltd provozuje už jen tři lineární kanály pojmenované jednoduše That's TV, That's TV 2 a That's TV 3. Obecné názvy umožňují společnosti více upravovat programové schéma. Nadále jsou hlavní složkou vysílání starší seriály, sitcomy a dokumenty.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Vysílání That's 80s. Archivní záběr z příjmu
Jako FAST kanály (nejsou na satelitu) společnost provozuje programy That's 70s, That's 80s, That's 90s & 00s, That's Rock, které jsou šířeny na streamovacích platformách Pluto TV a Rakuten TV ve Velké Británii. Nejde o stejné programy jako byly v lineární distribuci.

Konec hudby na That's TV?

I když broadcaster uzavřel své čistě hudební stanice, na hudbu nezanevřel. V programu That's TV 2 se objevují dlouhé dopolední a odpolední hudební bloky "60s & 70s Music Live!" - tedy bloky zaměřené na živá hudební vystoupení. Hlavní stanice That's TV vysílá hudby minimum, především v okrajových časech 10 až 15 minutový pořad s videoklipy.

Všechny tři provozované stanice That's TV se vysílají rovněž přes britský paprsek satelitu Astra 2F.



Konec hudebních stanic v britském éteru

Na britském trhu v posledních letech skončila celá řada hudebních televizí. Připomeňme jen některé z nich - Capital TV a Heart TV (říjen 2018), Scuzz (listopad 2018), The Box, KISS, Magic TV, The Box a Kerrang! (2024), kanály MTV (2025). Všechny vysílaly FTA (s výjimkou programů MTV).

Důvod uzavření videoklipových stanic byl v řadě případů odlišný - například Capital TV a Heart TV použily své televizní stanice k propagaci svých rozhlasových programů. Kanály MTV skončily z důvodu finančních škrtů.

Jaké hudební televize na britském trhu zůstaly?

Vedle toho, jaké stanice v minulosti skončily, zbývá dodat, jaké jsou vlastně nyní dostupné videoklipové programy na satelitech pro britské domácnosti. V provozu jsou stanice ze skupiny NOW - NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s & 00s a NOW ROCK a také stanice Clubland TV, která aktuálně nemají žádnou konkurenci. Navíc jsou šířeny v silném evropském paprsku družice Astra 2G (28,2°E), takže je možný příjem s parabolami malých rozměrů i ve střední Evropě.

Vedle britských hudebních televizí se vysílají přes satelit i další stanice z jiných zemí - například z Německa (Deluxe Music Television), Polska (Power TV), Itálie (Radiofreccia HD) a mnoho dalších. Vyjmenovány jsou jen vybrané programy.

redakce

komentáře čtenářů






