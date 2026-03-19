Čtvrtek, 19. března 2026, svátek má Josef

Ruská NTV Plus Vostok se přestěhovala na Jamal 402

Po havárii ruského komunikačního satelitu Express AT1, operátora RSCC, dochází k částečnému obnovení poskytovaných služeb. Operátor placené televize NTV Plus využil kapacity na sousední družici Jamal 402 (Yamal 402). Jde o neobvyklý krok, neboť NTV Plus využívá vždy kapacity společnosti RSCC (vyjma pozice 36°E, kde mu poskytuje satelitní kapacitu jak RSCC, tak i francouzská společnost Eutelsat).

Jamal 402 poprvé pro DTH vysílání

Satelit Jamal 402 se vůbec poprvé stává družicí určenou pro přímé vysílání - tedy individuální příjem. Paradoxně v době, kdy samotná družice vlastně "přesluhuje". Jamal 402 byl vypuštěn do vesmíru v prosinci 2012 a byl navržen k poskytování různých typů služeb v Rusku, západní a střední Evropě, na Středním východě a také v severní Africe.

Plánovaná životnost Jamal 402 byla 15 let, což by znamenalo, že by satelit měl ještě spolehlivě sloužit zhruba 1,5 roku. Nicméně problémy při vynesení satelitu a následné dopravení kosmického aparátu na předepsanou pozici výrazně zkrátily očekávanou životnost o několik let. Satelit již inklinuje (vychyluje se ze své dráhy) kolem 1 stupně, což znamená, že družice může poskytovat různé formy služeb (především datové přenosy eventuálně příležitostné přenosy, kdy vysílací/přijímací stanice mohou přizpůsobovat parabolu), nikoliv ale DTH služby. S ohledem na situaci na sousední pozici 56°E, kde přestal pracovat jiný ruský satelit Express AT1, bylo přesto nasazení Jamalu k šíření placené televize jedinou možností, jak rychle obnovit služby pro platící diváky. Zajímavostí je, že o zkrácené životnosti satelitu bylo dlouhodobě známo, nástupce Jamalu 402, satelit Jamal 501, zatím stále není ve vesmíru.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Jamal 102, northern beam (severní paprsek) (foto: Gazprom Space System)
Z těchto důvodů bylo distribučním paketům na satelitu Jamal 402 poníženo FEC a u DVB-S2 multiplexů byla i snížena modulace na QPSK, aby byl zajištěn příjem z nestabilního satelitu.

NTV Plus z pozice 55°E

Ruská placená televize NTV Plus se výpadek družice Express AT1 rozhodla vyřešit využitím kapacit na právě zmíněném satelitu Jamal 402. Některé transpondéry pracují v ruském, jiné v severním svazku. Domácnosti nyní musí pro příjem programové nabídky mírně přesměrovat parabolu (o jeden stupeň). Druhou překážkou je, že transpondéry na Jamalu pracují s lineárními polarizace - tedy horizontálními a vertikálními. Původní satelit poskytoval kruhové polarizace - levo- a pravotočivé.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Jamal 102, russian beam (ruský paprsek) (foto: Gazprom Space System)
technické parametry - NTV Plus Vostok (vše Jamal 402, 55°E):

* freq. 11,345 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,425 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,563 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,598 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 12,682 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, severní paprsek
* freq. 12,718 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, severní paprsek

Poznámka: Některé programy NTV Plus Vostok se vysílají volně ( FTA). Situace se může průběžně měnit.

(Staro)nová družice na 56°E

Pozice 56°E dlouhodobě nebude prázdná. Do několika týdnů zde zahájí provoz satelit Express AT2, který se sem přesouvá z pozice 140°E. Družice ale nebude schopná plně nahradit ztracený Express AT1, neboť Express AT2 má jen 16 transpondérů. Původní Express AT1 měl kapacitu dvojnásobnou - 32 transpondérů.

RSCC chystá pro pozici 56°E nový satelit Express AT3. Do vesmíru bude vynesen zhruba za 4 roky.



Důraz na využívání domácích (ruských) satelitů

Ztráta satelitu Express AT1 je nyní zvláště bolestivá. Je to v situaci, kdy se Rusko snaží omezit využívání západních satelitů a spoléhat se na domácí (ruskou) satelitní infrastrukturu. Vedle toho i zmíněné problémy s omezeným využitím i sousední družice Jamal 402.

Důležitost pozice 56°E

Pozice 56°E je důležitá pro Ruskou federaci. Z této lokality se vysílaly televizní platformy Trikolor TV pro Sibiř a Kaliningrad, NTV Plus pro Sibiř a nová DTH služba Russkij mir pro Ruskem anektovaná ukrajinská území - tedy Doněcké a Luganské lidové republiky, Záporoží a Chersonské oblasti, Krymské republiky a města Sevastopol.

Zatímco NTV Plus situaci vyřešila přesunutím služby na 55°E, v případě Trikolor TV mohou domácnosti v Kaliningradu otáčet paraboly zpět na 36°E, kterou využívaly do doby cílených útoků na ruskou satelitní infrastrukturu. V oblasti Sibiře pro klienty Trikolor TV náhrada není.

Zákazníci Russkij Mir jsou jako jediní bez náhradních signálů. Zatím.

