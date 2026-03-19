Ruská NTV Plus Vostok se přestěhovala na Jamal 402

Po havárii ruského komunikačního satelitu Express AT1, operátora RSCC, dochází k částečnému obnovení poskytovaných služeb. Operátor placené televize NTV Plus využil kapacity na sousední družici Jamal 402 (Yamal 402). Jde o neobvyklý krok, neboť NTV Plus využívá vždy kapacity společnosti RSCC (vyjma pozice 36°E, kde mu poskytuje satelitní kapacitu jak RSCC, tak i francouzská společnost Eutelsat).
Plánovaná životnost Jamal 402 byla 15 let, což by znamenalo, že by satelit měl ještě spolehlivě sloužit zhruba 1,5 roku. Nicméně problémy při vynesení satelitu a následné dopravení kosmického aparátu na předepsanou pozici výrazně zkrátily očekávanou životnost o několik let. Satelit již inklinuje (vychyluje se ze své dráhy) kolem 1 stupně, což znamená, že družice může poskytovat různé formy služeb (především datové přenosy eventuálně příležitostné přenosy, kdy vysílací/přijímací stanice mohou přizpůsobovat parabolu), nikoliv ale DTH služby. S ohledem na situaci na sousední pozici 56°E, kde přestal pracovat jiný ruský satelit Express AT1, bylo přesto nasazení Jamalu k šíření placené televize jedinou možností, jak rychle obnovit služby pro platící diváky. Zajímavostí je, že o zkrácené životnosti satelitu bylo dlouhodobě známo, nástupce Jamalu 402, satelit Jamal 501, zatím stále není ve vesmíru.
▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Jamal 102, northern beam (severní paprsek) (foto: Gazprom Space System)
Z těchto důvodů bylo distribučním paketům na satelitu Jamal 402 poníženo FEC a u DVB-S2 multiplexů byla i snížena modulace na QPSK, aby byl zajištěn příjem z nestabilního satelitu.
▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Jamal 102, russian beam (ruský paprsek) (foto: Gazprom Space System)
technické parametry - NTV Plus Vostok (vše Jamal 402, 55°E):
* freq. 11,345 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,425 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,563 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,598 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 12,682 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, severní paprsek
* freq. 12,718 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, severní paprsek
Poznámka: Některé programy NTV Plus Vostok se vysílají volně ( FTA). Situace se může průběžně měnit.
RSCC chystá pro pozici 56°E nový satelit Express AT3. Do vesmíru bude vynesen zhruba za 4 roky.
Zatímco NTV Plus situaci vyřešila přesunutím služby na 55°E, v případě Trikolor TV mohou domácnosti v Kaliningradu otáčet paraboly zpět na 36°E, kterou využívaly do doby cílených útoků na ruskou satelitní infrastrukturu. V oblasti Sibiře pro klienty Trikolor TV náhrada není.
Zákazníci Russkij Mir jsou jako jediní bez náhradních signálů. Zatím.
redakce
Jamal 402 poprvé pro DTH vysíláníSatelit Jamal 402 se vůbec poprvé stává družicí určenou pro přímé vysílání - tedy individuální příjem. Paradoxně v době, kdy samotná družice vlastně "přesluhuje". Jamal 402 byl vypuštěn do vesmíru v prosinci 2012 a byl navržen k poskytování různých typů služeb v Rusku, západní a střední Evropě, na Středním východě a také v severní Africe.
Plánovaná životnost Jamal 402 byla 15 let, což by znamenalo, že by satelit měl ještě spolehlivě sloužit zhruba 1,5 roku. Nicméně problémy při vynesení satelitu a následné dopravení kosmického aparátu na předepsanou pozici výrazně zkrátily očekávanou životnost o několik let. Satelit již inklinuje (vychyluje se ze své dráhy) kolem 1 stupně, což znamená, že družice může poskytovat různé formy služeb (především datové přenosy eventuálně příležitostné přenosy, kdy vysílací/přijímací stanice mohou přizpůsobovat parabolu), nikoliv ale DTH služby. S ohledem na situaci na sousední pozici 56°E, kde přestal pracovat jiný ruský satelit Express AT1, bylo přesto nasazení Jamalu k šíření placené televize jedinou možností, jak rychle obnovit služby pro platící diváky. Zajímavostí je, že o zkrácené životnosti satelitu bylo dlouhodobě známo, nástupce Jamalu 402, satelit Jamal 501, zatím stále není ve vesmíru.
▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Jamal 102, northern beam (severní paprsek) (foto: Gazprom Space System)
Z těchto důvodů bylo distribučním paketům na satelitu Jamal 402 poníženo FEC a u DVB-S2 multiplexů byla i snížena modulace na QPSK, aby byl zajištěn příjem z nestabilního satelitu.
NTV Plus z pozice 55°ERuská placená televize NTV Plus se výpadek družice Express AT1 rozhodla vyřešit využitím kapacit na právě zmíněném satelitu Jamal 402. Některé transpondéry pracují v ruském, jiné v severním svazku. Domácnosti nyní musí pro příjem programové nabídky mírně přesměrovat parabolu (o jeden stupeň). Druhou překážkou je, že transpondéry na Jamalu pracují s lineárními polarizace - tedy horizontálními a vertikálními. Původní satelit poskytoval kruhové polarizace - levo- a pravotočivé.
▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Jamal 102, russian beam (ruský paprsek) (foto: Gazprom Space System)
technické parametry - NTV Plus Vostok (vše Jamal 402, 55°E):
* freq. 11,345 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,425 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,563 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 11,598 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, ruský paprsek
* freq. 12,682 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, severní paprsek
* freq. 12,718 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, severní paprsek
Poznámka: Některé programy NTV Plus Vostok se vysílají volně ( FTA). Situace se může průběžně měnit.
(Staro)nová družice na 56°EPozice 56°E dlouhodobě nebude prázdná. Do několika týdnů zde zahájí provoz satelit Express AT2, který se sem přesouvá z pozice 140°E. Družice ale nebude schopná plně nahradit ztracený Express AT1, neboť Express AT2 má jen 16 transpondérů. Původní Express AT1 měl kapacitu dvojnásobnou - 32 transpondérů.
RSCC chystá pro pozici 56°E nový satelit Express AT3. Do vesmíru bude vynesen zhruba za 4 roky.
Důraz na využívání domácích (ruských) satelitůZtráta satelitu Express AT1 je nyní zvláště bolestivá. Je to v situaci, kdy se Rusko snaží omezit využívání západních satelitů a spoléhat se na domácí (ruskou) satelitní infrastrukturu. Vedle toho i zmíněné problémy s omezeným využitím i sousední družice Jamal 402.
Důležitost pozice 56°EPozice 56°E je důležitá pro Ruskou federaci. Z této lokality se vysílaly televizní platformy Trikolor TV pro Sibiř a Kaliningrad, NTV Plus pro Sibiř a nová DTH služba Russkij mir pro Ruskem anektovaná ukrajinská území - tedy Doněcké a Luganské lidové republiky, Záporoží a Chersonské oblasti, Krymské republiky a města Sevastopol.
Zatímco NTV Plus situaci vyřešila přesunutím služby na 55°E, v případě Trikolor TV mohou domácnosti v Kaliningradu otáčet paraboly zpět na 36°E, kterou využívaly do doby cílených útoků na ruskou satelitní infrastrukturu. V oblasti Sibiře pro klienty Trikolor TV náhrada není.
Zákazníci Russkij Mir jsou jako jediní bez náhradních signálů. Zatím.
redakce